Contracandidata lui Putin

Ksenia Sobchak este potențiala rivală a lui Putin în alegerile prezidențiale, din martie 2018.

Ksenia Sobchak susține că eventuala sa prezența ca potențial candidat nu este doar o concurență formală pentru a oferi legitimitate în alegeri liderului de la Kremilin, așa cum susțin criticii.

Sobchak, o jurnalistă socialist-liberală, și-a anunțat candidatura în cadrul unui interviu la Rain TV din Rusia. Ea a a afirmat că „În ultimii 17 ani a crescut o nouă generație care dorește să vadă o altă Rusă civilizată și europeană”.

La o zi după ce a declarat că vrea să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia, Sobchak a recunoscut că are puține șanse de a câștiga pentru că nu are un partid politic care să o sprijine sau un program pe care să-l promoveze. Vrea să acționeze ca un fulger pentru toți cei nemulțumiți de ordine politică sub președintele Vladimir Putin, a declarat ea.

„Nu am nicio pondere politică și nu am câștigat dreptul de a lansa un anumit program politic sau de a fi candidat”, a spus Ksenia Sobchak.

Vladimir Putin nu și-a anunțat oficial candidatura, dar este așteptat să o facă și să câștige cu ușurință.

Ksenia Sobchak are 35 de ani, este fiica lui Anatoly Sobchak, care a fost șeful lui Putin când ocupa în funcția de primar al orașului Sankt Petersburg în anii 1990. În anii 2000, Anatoly Sobchak a devenit prezentator de televiziune, iar din 2011, a devenit activ pe scena politică, criticând adesea autoritățile. Apoi a fugit din țară.

Pentru ca numele ei să fie trecut pe buletinul de vot, Ksenia Sobchak va trebui să adune 300.000 de semnături, lucru pe care va încerca să îl realizeze în scurt timp. Candidatura ei amintește de cea a oligarhului Mikhail Prokhorov, care a candidat împotriva lui Putin, în 2012, pe o platformă vag liberală și a câștigat 8% din voturi.

Sobchak a recunoscut că l-a întâlnit pe Vladimir Putin recent, ca parte a unui interviu pentru un documentar pe care îl face despre tatăl ei, în care l-a informat pe Vladimir Putin decis să-i fie contracandidat. „Am crezut că este bine să-i spun în față că intenționez să îi fiu adversar în alegeri”, a spus ea.

Puțini sunt convinși de aceasta, dar, chiar dacă este adevărat, se pare că Putin și-a dat aprobarea pentru candidatura planificată. Înainte ca Sobchak să facă anunțul, purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a exprimat o atitudine pozitivă cu privire la potențialul Sobchak de participare, în contrast cu comentariile despre Navalny sau alți politicieni din opoziție.

Navalny a fost arestat în mai multe rânduri și nu poate candida din cauza cazierului judiciar, deși majoritatea observatorilor consideră un cazier motivat politic.