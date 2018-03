Zuckerberg cumpără publicitate pentru a da vina pe alții

Share on Google+

Fonadarorul Facebook, Mark Zukerberg a cumpărat spaţiu publicitar în şase mari publicaţii britanice şi trei americane pentru a transmite un mesaj prin spune că regretă că a avut încredere într-o firmă care a folosit date personale ale utilizatorilor Facebook, transmite AFP.

“Avem o responsabilitate: să vă protejăm datele. Dacă nu reuşim acest lucru, nu le merităm”, a scris miliardarul american Mark Zuckerberg în mesajul publicat în şase ziare britanice, printre care Sunday Times, Mail On Sunday, Observer, şi trei americane – The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal.

Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit recent pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat, în 2016, la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale.

Firma Cambridge Analytica a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit, în august 2017, director al echipei de campanie a lui Donald Trump.

Zuckerberg nu a făcut nicio referire, în mesajul său, la compania Cambridge Analytica (CA) – al cărei sediu londonez a fost percheziţionat în noaptea de vineri spre sâmbătă -, dar a vorbit despre cercetătorul rus Alexandre Kogan, creatorul unei aplicaţii de care a profitat CA pentru a obţine aceste date.

“Poate aţi auzit vorbindu-se despre o aplicaţie concepută de un cercetător universitar care a vândut datele a milioane de utilizatori Facebook în 2014. A fost un abuz de încredere şi regret că nu am acţionat mai eficient la momentul respectiv”, a scris Zuckerberg, pe un ton care aminteşte de un alt mesaj de scuze, publicat pe 21 martie.

În urma acestui scandal, Facebook a avut pierderi de 14% la bursă, săptămâna trecută.