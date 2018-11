Ziua Națională a României sărbătorită la Luxemburg

Share on Google+

Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului în colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles sărbătoresc Ziua Națională a României printr-un concert dedicat CENTENARULUI Marii Uniri, în interpretarea renumitului muzician român, Maestrul Gheorghe Zamfir și a instrumentiștilor din orchestra Frații Cazanoi din Republica Moldova.

Evenimentul va avea loc miercuri, 28 noiembrie a.c., ora 17:45, la Conservatorul din orașul Luxemburg.

Maestrul Gheorghe Zamfir, acompaniat de virtuozii instrumentiști Cezar Cazanoi (flaut), Anatol Cazanoi (ţambal), Oleg Laşcu (contrabas), Adrian Sîrbu (vioară) și Iulian Stoica (acordeon), va susține un concert în premieră absolută pe scena prestigioasei instituții muzicale luxemburgheze.

Recitalul oferit de Maestrul Gheorghe Zamfir, la ceas aniversar, 100 de ani de la înfăptuirea României Mari, cuprinde bijuterii muzicale din folclorul românesc și din repertoriul internațional, lucrări interpretate cu inegalabil har de cel supranumit „Regele naiului”.

”La un secol de la Marea Unire, greu încercați de istorie, românii ar trebui să fie mai uniți ca oricând! Atât românii din granițele actuale, cât și cei din afara lor, au privilegiul de a sărbători împlinirea acestui Centenar, în pace, iar Dumnezeu știe că mulți mai sunt în afară, după ciopârțirea nedreaptă a gliei strămoșești și după exodul de minți și brațe de muncă. Pentru un patriot, să fie contemporan cu acest moment istoric și de sărbătoare națională, este un exercițiu de pozitivism și de speranță! La ceas aniversar, România din sufletul oricărui român nu poate fi decât nemuritoare! La mulți ani, România! La mulți ani, dragii mei români!” Gheorghe Zamfir

Gheorghe Zamfir a cucerit aplauzele întregii planete și a revoluționat lumea muzicii. În cei peste 60 de ani de carieră, Maestrul a compus peste 300 de lucrări în stil folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic. A vândut peste 120 de milioane de discuri în întreaga lume, are peste 185 de albume înregistrate și peste 120 de discuri de aur și de platină (dintre care două discuri de aur în Statele Unite, patru discuri de aur în Africa de Sud, patru discuri de platină în Noua Zeelandă, patru discuri de aur în Australia, 15 discuri de platină în Canada, și fapt unic pentru un român, a obținut un disc de aur in Ungaria), alături de nenumărate distincții și onoruri la nivel internațional. A susținut concerte în fața multor președinți de stat, la casele regale din Europa și la Vatican, și a colaborat de-a lungul carierei, cu artiști de renume precum: James Last, Lawrence Foster, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, British Chamber Orchestra, dirijorul Seiji Ozawa, André Rieu, Quartet Oxford, Richard Clayderman, Enrico Macias, Nicolae Licareț, Marcel Cellier, Eugene Sarbu, Diane Bish, Nana Mouskouri și alții.

Cezar Cazanoi (n. 2 octombrie 1977, Chișinău) a moștenit din familie arta cântatului la instrumentele tradiționale romanești: nai, fluier, caval, ocarină, cimpoi, tilincă. Și-a început studiile la Liceul de Muzică din Chișinău, continuând la Academia de Muzică din Cluj (Transilvania), la clasa de Flaut. A înregistrat numeroase discuri cu Orchestra Națională Radio România, Orchestra Națională Radio Moldova, Filarmonica „Transilvania” – Cluj și Orchestra „Lăutarii” din Chișinău. A colaborat cu artiști precum: Gheorghe Zamfir, Vladimir Cosma, Angela Gheorghiu, Leontina Văduva, Nicolae Botgros, Mahala Rai Banda, Marius Preda, Loredana Groza, Ion Dolănescu, Maria Ciobanu.

Anatol Cazanoi (n. 20 februarie 1982, Chișinău) a studiat țambal și pian la Liceul de Muzică „Ciprian Porumbescu” și la Academia de Muzică din Chișinău. A cântat ca solist, la țambal, cu Orchestra Simfonică Radio Chișinău, în cadrul Congresului Mondial al țambaliștilor, interpretând variațiuni pe tema „Tudorițo, nene” de Constantin Arvinte, în premieră absolută. Este invitat de Opera Națională București să interpreteze, la țambal, partitura operei „O scrisoare pierdută”, de Dan Dediu.

Oleg Laşcu (n. 17 mai 1985, Chișinău) a urmat școala de Arte „Alexei Starcea” (1994–1999), Colegiul Republican de Muzică „Ștefan Neaga” (2001-2005) și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice „Gavril Muzicescu” (2005-2009). Din 2006 este contrabasist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor” a Filarmonicii Naționale de Stat „Serghei Lunchevici”.

Adrian Sîrbu (n. 20 iunie 1985, Chișinău) este absolvent al Conservatorului din București și profesor de vioară. A cântat cu numeroase orchestre simfonice din țară, a colaborat cu Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, cu trupa „Agurida” și Loredana Groza, Nicolae Botgros, Adriana Antoni, Maria Cârneci, Maria Ciobanu, Ionuț Dolănescu.

Iulian Stoica (n. 30 martie 1997, Adjud) este un instrumentist polivalent, a urmat cursuri private de pian timp de 6 ani la Roma, unde a început liceul de muzică. A absolvit Colegiul National de Arta G. Apostu din Bacău. Ca acordeonist și organist s-a dezvoltat autodidact, o perioadă a cântat și la vioară, pentru a-și dezvolta cunoștințele de orchestrație și aranjament muzical.

Concertul de la Luxemburg încununează seria de manifestări culturale și de diplomație publică dedicate de Institutul Cultural Român Bruxelles CENTENARULUI Marii Uniri în 2018. Evenimentul face parte din seria de proiecte care marchează Ziua Națională a României în acest an și pe care ICR Bruxelles le organizează la Bruxelles (29 noiembrie) și la Haga (30 noiembrie), în colaborare cu misiunile diplomatice românești din spațiul Benelux.