Un sat antic a devenit complex hotelier de lux

Una din învățăturile lui Confucius spune: ”Cine vrea să mute un munte, începe prin a căra pietrele mai mici”.

Ma Dadong, un chinez în varsta de 44 de ani, nu a vrut să mute un munte, ci un sat cu case foarte vechi amplasate lângă o pădure de camfor. Satul se afla în provincia Jiangxi, iar Ma Dadong a dorit să în aducă la marginea orasului Shanghai.

Mutarea satului a durat 15 ani și reprezintă unul dintre cele mai extraordinare exemple de conservare filantropică din China modernă.

Ma Dadong a orchestrat transportul minuțios al proprietăților dinastiei Ming și Qing și 10.000 de arbori, unii dintre aceștia sunt considerați ca având 1.000 de ani.

În acest an, pe 8 ianuarie, satul mutat lângă Shanghai s-a deschis ca hotel de lux cu numele ”Amanyangyun”, ultimele două silabe din acest nume înseamnă “norul hrănit”.

China nu are o vastă experiență în conservarea culturii.

În anul 2002, China a început dezvoltarea unui proiect hidroelectric uriaș, cel mai mare din lume, la Liao Fang. Construcția barajului presupunea inundarea a zeci de sate și relocarea a peste 1,4 milioane de oameni. Barajul hidroelectric din Liao Fang a inundat 632 de kilometri pătrați de teren, majoritatea a fost acoperită de pădure. Rezultatul a fost defrișarea și întreruperea biosferelor tradiționale, care este încă examinată.

Astăzi, zona în care se afla satul și copacii din Fuzhou a fost inundată.

Cine este Ma Dadong?

Ma a plecat din satul natal Fuzhou, la vârsta de 22 de ani, pentru a deveni antreprenor în publicitate. Această activitate l-a ajutat să adune o avere. Ulterior și-a diversificat munca și astăzi este președintele Shanghai Gu Shan, o companie de administrare a investițiilor.

În 2002, la vârsta de 29 de ani, antreprenorul Ma și-a vizitat părinții. În timpul acestei vizite, Ma a aflat de planurile guvernului pentru barajul hidroelectric din Liao Fang, un proiect care urma să inunde satele antice și pădurea milenară de camfor din Jiangxi.

“Instinctul meu mi-a spus ce să fac: să salvez totul din zona destinată barajului”, a spus Ma, în relatarea pentru mass-media. “În acel moment, știam că este bine să salvez satul și pădurea, dar nu am avut un scop clar cu ce aș face în cele din urmă cu aceste case și copaci”.

Ma a vândut firma de publicitate pentru a avea resurse financiare să investească în misiunea de salvare. Ma nu a vrut să spună care a fost costul proiectului, a afirmat doar că, a totalizat milioane de dolari.

Experiența sinusoidală

Proiectul s-a dovedit a fi o curbă sinusoidă de învățare, cu probleme neașteptate care apăreau în mod constant. “Întregul proces a fost ca și săpatul unui puț”, a spus Ma. ”Nu ști exact câți metri trebuie să sapi până găsești apă, dar ești sigur că vei reuși dacă vei continua să sapi”.

Casele din sat erau compuse din aproximativ 100.000 de pietre, și a trebuit să fie atent mutate. Pentru a reuși această sarcină dificilă a angajat o echipă cu peste 200 de persoane și căutat un meșter, un specialist, care cunoaște tehnicile tradiționale folosite pentru a construi proprietăți antice, tehnici care nu sunt familiare constructorilor moderni.

Biologii specializați în arbori au fost angajați să mute copacii. Pentru această sarcină a fost nevoie de construirea unor drumuri în zonă și a unor poduri pentru a permite camioanelor mari să transporte arborii de camfor masivi, unii cu înălțimi de 20 de metri, cântărind 80 de tone.

“Satul se afla într-o regiune montană cu drumuri mici, înguste și fără cale de trecere a camioanelor mari”, a spus Ma. “Când a plouat, inundațiile au răsturnat camioanele și au distrus podurile temporare construite pentru a accesul satelor îndepărtate”. Ma depozitat casele dezmembrate într-o unitate a unei fabrici de aer condiționat, pe care o deținea la marginea orașului Shanghai.

Ma a identificat o parcelă de teren public de 200.000 de metri pătrați pentru a replanta copacii.

“În Shanghai, echipa de biologi a muncit contratimp pentru ca fiecare copac să aibă cele mai bune șanse de supraviețuire”, a spus Ma. Proiectul a implicat zeci de camioane care au făcut numeroase călătorii pe o perioadă de 12 luni. După dezrădăcinare, sistemul de rădăcini al copacilor, care este la fel de mare ca și coroana copacului, au fost udați în mod constant și protejați de supraexpunerea la razele solare”, a spus Ma.

Datorită muncii biologilor experți, 80% dintre copaci au supraviețuit călătoriei, iar puțin peste 1.000 dintre ei sunt acum prezenți în stațiunea Aman. Ceilalți au fost plantați pe terenuri publice și vor forma un parc ce va fi deschis publicului.

Găsirea unui viitor pentru trecut

Până în 2005, totul a fost mutat în cartierul Minhang din apropierea Shanghai, la aproximativ 30 de kilometri de centrul orașului.

“Când toți copacii au sosit în Shanghai, am întâlnit mulți oameni care au vrut să îi cumpere, nu am putut vinde nici măcar unul din ei pentru că am vrut ca toți copacii să fie împreună”, a spus Ma. “Am crescut la umbra acelor copaci și am hoinărit printre ei, am o puternică legătură emoțională cu aceștia”.

În acel an, Ma a creat ceea ce el numește “Casa Conceptului”, un experiment care a folosit unele dintre materialele vechi relocate pentru a crea o locuință nouă care încorporează instalații sanitare moderne și ferestre pentru a permite o lumină mai naturală. Restul materialelor au fost păstrate în depozit și lăsate să aștepte.

Partenerul perfect

În 2011, grupul hotelier internațional Aman a semnat o înțelegere cu Ma pentru a transforma casele vechi din Jiangxi, care aveau între 300 și 500 de ani, și unii dintre copaci, într-o proprietate a hotelului și un parc public. Grupul Aman a aflat de antreprenorii chinezi după ce Ma a avut șansa de a se întâlni cu fondatorul Aman din Indonezia, Adrian Zecha.

Locul unde a fost mutat satul și copacii a devenit un sat hotelier de cinci stele. Complexul dispune de 24 de apartamente noi cu un dormitor și 13 de vile antice, care au patru dormitoare și includ casele vechi din satele Jiangxi reconstruite. Odată ce vizitatorii trec pragul străzilor străvechi de piatră, văd casele care și-au păstrat curțile, dar interiorul este adaptat cerințelor din secolul 21.

Ma Dadong spune că este pur și simplu mulțumit că a salvat o bucată de istorie care s-ar fi pierdut sub apă.