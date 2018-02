Twitter oferă primul profit, acțiunile cresc cu 22%

Acțiunile Twitter Inc. (TWTR.N) au crescut cu 22% la Bursa de Valori din New York, raportând, joi, primul său profit trimestrial și venituri mai bune decât cele preconizate. Profitabilitatea Twitter se datorează anunțurilor care au vizat mai bine utilizatorii și a creșterii vânzărilor în afara Statelor Unite.

Acțiunile Twitter au atins valoarea de 35 dolari pe tranzacționare în această dimineață, cel mai ridicat nivel din iulie 2015. Compania Twitter a debutat pe piața bursieră în anul 2013, la un preț de 26 de dolari pe acțiune.

“Numărul de venituri a crescut de la un an la altul pentru prima dată în mai multe trimestre, ceea ce este un semn bun”, a declarat analistul Michael Pachter de la Wedbush Securities.

Twitter a reușit o creștere consistentă a veniturilor ca urmare a omniprezenței companiei în mass-media și a popularității printre celebrități, atleți și politicieni, cum ar fi președintele american Donald Trump.

În luna octombrie, Twitter a semnalat că ar putea avea primul profit trimestrial, deoarece a redus cheltuielile. Veniturile și profitul ajustat în al patrulea trimestru au depășit ținta analiștilor.

Veniturile totale au crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 731,6 milioane de dolari, prima creștere din ultimul trimestru al anului 2016, atingând obiectivul Wall Street de 686,1 milioane de dolari, potrivit Thomson Reuters I/ B / E / S.

Veniturile din S.U.A. au scăzut cu 8% față de anul precedent, însă vânzările în altă parte au crescut cu 17%. Veniturile din Japonia au reprezentat o forță specială, în creștere cu 34%, până la 106 milioane dolari.

Veniturile din Twitter au fost ajustate de o direcționare mai bună a anunțurilor, care a determinat creșterea ratei de clic sau a raportului dintre utilizatorii care dau clic pe un anunț anume, pe numărul care îl vizualizează și vânzările de anunțuri video mai mari.

Compania a continuat, de asemenea, să impulsioneze creșterea veniturilor sale non-publicitare. Acesta a raportat 87 milioane dolari în acordarea de licențe de date și alte venituri, cu 10% mai mult față de anul precedent, depășind veniturile din publicitate, care au crescut până la 644 milioane dolari.

Twitter a raportat un profit net de 91,1 milioane de dolari, sau 12 cenți pe acțiune, comparativ cu o pierdere de 167,1 milioane de dolari, sau 23 de cenți pe acțiune, cu un an mai devreme.

Profitul ajustat a fost de 19 cenți pe acțiune, peste așteptărilor analiștilor care au estimat 14 cenți pe acțiune, potrivit Thomson Reuters I / B / E / S.

Compania a declarat că se așteaptă ca “să fie GAAP profitabilă pentru întregul an 2018”, referindu-se la principiile contabile general acceptate.

Twitter a raportat 330 de milioane de utilizatori lunari activi pentru trimestrul al patrulea, o creștere de 4 procente față de anul anterior.

Analistii au așteptat, in medie, 332,5 milioane de utilizatori lunari activi, potrivit datelor firmei FactSet.

Potrivit lui Twitter, folosirea a fost afectată de o diminuare sezonieră și de o schimbare pe care Apple Inc (AAPL.O) a făcut-o browserului său web Safari, care a redus numărul de utilizatori cu 2 milioane. Twitter a avertizat investitorii cu privire la acești factori în luna octombrie.

Twitter a informat acționarii că a intensificat eforturile de reducere a spam-urilor și a conturilor automate și false.

Directorul executiv Jack Dorsey s-a concentrat pe ultimul an pe reglarea produsului pe care l-a fondat pentru a atrage mai mulți utilizatori.

Dorsey a dublat numărul de caractere permise în fiecare tweet în majoritatea limbilor și a încercat să limiteze hărțuirea utilizatorului pe site. Twitter a înregistrat, de asemenea, tranzacții cu companii media pentru emisiuni live și spectacole de divertisment.

Facebook Inc (FB.O) are 2,1 miliarde de utilizatori lunari, in timp ce proprietarul Snapchat Snap Inc (SNAP.N), care nu raporteazăo cifra lunara, are 187 milioane de utilizatori pe zi.

Dorsey a declarat analiștilor într-o conferință că nu intenționează să-l înlocuiască pe Anthony Noto, care pleacă în calitate de director executiv pentru a deveni CEO al sponsorului online Social Finance Inc și a cărui sarcini au fost absorbite de ceilalți.

Acțiunile pe Twitter au crescut deja cu 47% în ultimele 12 luni, de la închiderea de miercuri, depășind o creștere cu 17% a indexului S & P 500.SPX.

Companiile de media socială se luptă cu o reacție de reglementare în Europa și Statele Unite asupra vieții private, a posibilei dependențe de utilizatori, a discursului de ură și a presupusului abuz al Rusiei de a influența alegerile străine.