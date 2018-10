Tudorel Toader are susținerea Parlamentului/ Moţiune RESPINSĂ

Tudorel Toader are susținerea Parlamentului/ Moţiune RESPINSĂ

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, cu 171 voturi “împotrivă”, moţiunea simplă intitulată „Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”, în care PNL şi USR îi solicită demisia lui Tudorel Toader.

Din totalul de 329 de deputați au fost prezenți la vot 282, dintre care 99 au votat “pentru”, 171 au votat “împotrivă”, 5 deputați s-au abținut și 7 au refuzat sa voteze.

Pentru a fi adoptata, era nevoie de votul a jumatate plus unu din numarul deputatilor prezenti, conform regulamentului Camerei Deputatilor.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi, în momentul dezbaterii moţiunii la adresa sa, în Camera Deputaţilor, că este nevoie de revenirea la normalitate în justiţie, iar aici a pomenit achitările în serie.

“Trecând peste discursul politic sau din alte interese, mesajul ci prin activităţile pe care le desfăşurăm la Ministerul Justiţiei este acela de revenire la normalitate în înfăptuirea Justiţiei. Revenirea la normalitate, un exemplu, cel mai recent, înseamnă să nu ai un cetăţean indiferent de funcţie, dacă e primar sau nu, care să îţi fie trimis în judecată, să stea în puşcărie şi apoi să fie achitat. Sigur, îi dă CEDO 3000 de euro despăgubiri. Este un act intolerabil în statul de drept şi dacă ar fi un singur exemplu, ar fi bine, dar din păcate vedeţi, că nu aveţi încotro, din ce în ce mai multe exemple. Revenirea la normalitate înseamnă să ne cunoaştem şi să ne respectăm competenţele”, a spus Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a vorbit şi despre recuperarea prejudiciilor, ca măsură prioritară în justiţie.

“Revenrea la normalitate înseamnă norme juridice clare, previzibile, predictibile, pe care să le cunoască să le respecte destinatarii normelor, dar şi cei care le aplică. Revenirea la normalitate e să ne racordăm la standarde europene, să reducem durata de soluţionare a proceselor, să reducem numărul de achitări, mai ales când e vorba că fapta nu există. Revenirea la normalitate e să trecem de la o politică penală represivă, la una preventivă, în care un rol important să aibă recuperarea prejudiciilor. Revenirea la normalitate e să nu mai moară oameni în penitenciare”, a mai spus ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a mai spus în Plen că niciun judecător sau procuror nu a recunoscut că a greşit când a trimis în judecată un om nevinovat.

„Pentru multele erori, achitări de oameni nevinovaţi, aţi văzut vreun procuror sau judecător care să spună că <Da, am greşit că l-am trimis în judecată ani de zile>, sau urmărire penală, sau că <L-am condamnat şi a stat nevinovat în puşcărie>? Categoric, nu. Şi categoric nu vă doresc aşa ceva”, a declarat, marţi, ministrul Justiţei, Tudorel Toader, la dezbaterile pe marginea moţiunii simple prin care opoziţia îi cere demisia.

Ministrul Toader a precizat că a făcut această menţiune ca urmare a faptului că în textul moţiunii simple scrie că politicienii condamnaţi penal „se victimizează” şi nu recunosc deciziile instanţelor.

„Aţi făcut referire la sistemul sovietic. Am văzut că spune în moţiune de nota 4. Autorii moţiunii nu au spus care a fost sistemul de referinţă. Repetând de trei ori sistemul sovietic, dl deputat (care a citit moţiunea – n.r.) este tânăr şi nu îl bănuiesc că are nostalgii după sistemul sovietic, unde nota de notare, grila, era de la 1 la 5. În acelaşi timp, mai e un principiu care spune că cel care te evaluează trebuie să fie cel puţin egal în grad profesional cu tine şi eu ştiu că dl deputat ştie conţinutul, proprietatea afirmaţiilor făcute. Azi înţeleg cât de importantă este protecţia, liberatatea de exprimare a opiniilor politice, care îţi permite să spui orice, oricând”, a adăugat ministrul Justiţei.

Referitor la acuzaţiile Opoziţiei cu privire la vizitele exotice pe bani publici, ministrul Justiţiei a declarat că va prezenta situaţia deplasărilor din ultimii 5-6 ani de la minister.

Acesta a adăugat că niciun judecător sau procuror nu a recunoscut că a greşit când a trimis în judecată un om nevinovat. Precizările lui Toader au venit ca urmare a faptului că în textul moţiunii simple scrie că politicienii condamnaţi penal „se victimizează” şi nu recunosc deciziile instanţelor.

Tudorel Toader a mai afirmat, la dezbaterea moţiuniii simple, despre retroactivitatea OUG 92 care modifică Legile Justiţiei, aflată în procedură parlamentară şi despre care a vorbit Opoziţia, că toată lumea ar trebui să ştie că această este lege civilă, deci nu poate fi aplicată pentru trecut.

“Mi s-a reproşat de ce numai după 5 zile am vorbit despre neretroactivitatea ordonanţei. Personal nici nu am considerat necesar să răspund despre neretroactivitate pentru că e o lege civilă. Toată lumea ştie, care ştie, că legea civilă are efecte numai pentru viitor”, a răspuns Tudorel Toader.

Ministrul Toader a făcut referire la importanţa ordonanţei pentru a nu intra în vigoare automat pensionările anticipate.

“Aţi făcut referire la Secţia de anchetare a magistraţilor, trebuie să scot în evidenţă că cel puţin în două rânduri, CCR a spus că soluţia legislativă e constituţională. Să vă aduc aminte că decizia CCR arată că nu încalcă independenţa, ci e o formă de garanţeie a indepedenţei. (…) Aţi întrebat ce le-am spus colegilor Comisiei de la Veneţia. Cel puţin în două rânduri, când au fost la Ministerul Justiţiei şi au discutat cu alte oficialităţi, au invitat un reprezentant al legiuitorului, pentru că altfel eu mă exprimam ca membru al Comisieie si ca membru al Guvernului”, a completat Toader.

Ministrul Justiţiei a mai spus că, având în vedere titlul moţiunii simple, respectiv „Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”, aleşii partidelor de Opoziţie au nostalgiile sistemului sovietic, unde notarea e de la 1 la 5.

De asemenea, ministrul Toader a anunţat, cu privire la construirea cartierului Justiţiei, că există un memorandum cu Banca Mondială pentru finanţare şi că se aşteaptă la Guvern aprobarea PUZ pentru a putea fi continuate procedurile.