Trump: Summitul cu Putin este cea mai facilă întrevedere

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Înaintea turneului în Europa, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că relaţia cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, este “cea mai facilă”, deşi nu poate spune dacă liderul de la Kremlin este prieten sau inamic.

Într-o declaraţie făcută la Casa Albă înaintea turneului în Europa care include prezenţa la summitul NATO, o vizită în Marea Britanie şi o întâlnire cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, Donald Trump a criticat din nou ţările Alianţei Nord-Atlantice pentru bugetele insuficiente alocate apărării.

“Prin urmare, am NATO, am Marea Britanie, care trece printr-o anumită criză, şi îl am pe Putin. Sincer, Putin poate este cea mai facilă întrevedere. Cine ar crede?”, a afirmat Donald Trump, citat de Reuters.