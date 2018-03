Trump şi Biden s-au ameninţat cu agresiuni fizice

Share on Google+

Preşedintele american Donald Trump, politician republican, şi fostul vicepreşedinte Joseph Biden, politician democrat, s-au ameninţat reciproc cu agresiuni, în contextul în care s-ar putea întâlni în campania pentru viitorul scrutin prezidenţial din SUA, informează site-ul Axios.com.

Joseph Biden, în vârstă de 75 de ani, a semnalat că ar putea candida în viitorul scrutinul prezidenţial din SUA. Prezent la un eveniment pe tema măsurilor de contracarare a actelor de hărţuire sexuală desfăşurat la Universitatea din Miami, fostul vicepreşedinte a făcut referire la declaraţii atribuite lui Donald Trump dezvăluite într-o înregistrare audio în campania electorală din 2016.

“Un tip care a reuşit să ajungă liderul nostru naţional a spus: «Pot pipăi orice femeie şi îi place»”. Am fost întrebat dacă aş participa la o dezbatere cu acest domn şi am spus «nu». Dar, dacă am fi în liceu, l-aş duce în spatele sălii de sport şi i-aş aplica o bătaie zdravănă”, a spus Biden.

Donald Trump a avut o replică dură. “Nebunul Joe Biden încearcă să se comporte ca un tip dur. De fapt, este slab, atât mental, cât şi fizic, şi totuşi mă ameninţă pe mine, a doua oară, cu o agresiune fizică. El nu mă cunoaşte, dar s-ar prăbuşi repede şi puternic, plângând. Nu mai ameninţa oamenii, Joe!”, a atras atenţia Donald Trump într-o postare pe Twitter.