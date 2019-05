Trump – Putin, convorbire telefonică timp de 90 minute

Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe Vladimir Putin, președintele Rusiei. Ambasada rusă la Washington a spus că Donald Trump a inițiat apelul cu liderul rus Vladimir Putin și conversația a durat 90 de minute.

Președintele Trump a declarat vineri că discuția a durat “probabil mai mult de o oră”, iar secretarul de presă al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a declarat reporterilor că a fost “puțin mai mult de o oră”.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2019