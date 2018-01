Trump majorează taxele de import

Share on Google+

Președintele american Donald Trump a majorat, luni, taxele de import pentru mașinile de spălat și panourile solare, dând un impuls producției interne și absorbției forței de muncă.

Decizia privind sprijinul producției interne face parte din planul de salvgardare numit “Secțiunea 201”, care pune în aplicare concluziile Comisiei de Comerț Internațional din SUA cu privire la anumite produse din import, care afirmă că “sunt o cauză substanțială a producerii unor prejudicii grave pentru producătorii autohtoni”, a declarat Robert Lighthizer, un reprezentant al comerțului american.

Tarifele privind mașinile de spălat au depășit cele mai dure recomandări din partea membrilor ITC, în timp ce tarifele pentru energia solară sunt sub așteptările producătorilor autohtoni. Restricțiile urmăresc să ajute producătorii autohtoni.

Administrația Trump va impune un tarif de 20% pentru primele 1,2 milioane de mașini de spălat importate în primul an și un tarif de 50% pentru mașinile de spălat care depășesc cifra de 1,2 milioane. Tarifele scad la 16% si, respectiv, 40% în al treilea an.

Un tarif de 30% va fi impus pentru celulele și modulele solare importate în primul an, tarifele scăzând până la 15% în al patrulea an. Tariful permite ca 2,5 gigawați de celule solare neansamblate să fie importate fără tarife în fiecare an.

Compania americană Whirlpool, care a cerut acțiuni de “salvgardare” a a industriei împotriva rivalilor Samsung Electronics și LG Electronics, după ani de cazuri antidumping, va înregistra creșteri.

“Prin aplicarea legilor noastre comerciale existente, președintele Trump a asigurat că muncitorii americani vor concura pe terenuri echitabile cu omologii lor străini”, a afirmat președintele Whirlpool, Jeff Fettig, într-o declarație de presă.

Decizia afectează compania Samsung, care a început recent producția de ansamblare în Carolina de Sud, și LG, care construiește o fabrica de ansamblare a mașinilor de spălat în Tennessee.

“Acest tarif este o taxă pentru fiecare consumator care dorește să cumpere o mașină de spălat. Toată lumea va plăti mai mult, având mai puține opțiuni”, a spus Samsung într-o declarație.

LG Electronics a declarat că decizia va împiedica creșterea și perspectivele de angajare pentu noua sa fabrică, care nu va începe producția până la sfârșitul anului 2018 sau începutul lui 2019.

Președintele Trump a ignorat o recomandare din partea ITC de a exclude din tarifele de import tarifele pentru mașinile de spălat sud-coreene LG, deoarece taxele antidumping anterioare petru aceste mașini au fost eliminate. Decizia ar putea, de asemenea, să afecteze comerciantul cu amănuntul Sears Holdings, a cărui marcă Kenmore folosește componente LG de import.

După anunțarea deciziei Administrației Trump, acțiunile LG au scăzut cu 5% în tranzacționarea de la Seul. Acțiunile companiei Samsung Elec au crescut cu 0,83%.

Panourile solare

Producătorii de panouri solare din SUA, care au căutat remedii comerciale, au dorit impunerea unor taxe de import de 50% – cea mai mare valoare permisă de lege. Petiționarii Suniva și SolarWorld au declarat că nu pot concura cu afluxul de importuri ieftine, în mare parte provenite din China, ceea ce a determinat scăderea prețurilor panoului solar de la începutul anului 2016 cu peste 30%.

Grupul american de comerț cu energie solară și Asociația Industriei Alimentare cu energie solară au fost împotriva introducerii tarifelor și au estimat că decizia va crea o “criză” pentru această industrie și va duce la pierderea a 23.000 de locuri de muncă americane în acest an, deoarece sunt necesar miliarde de dolari în investiții solare.