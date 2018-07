Trump este de acord cu abordarea Theresei May în negocierile cu UE, iar The Sun a publicat “ştiri false”

Trump este de acord cu abordarea Theresei May în negocierile cu UE, iar The Sun a publicat “ştiri false”

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat la Londra că este de acord cu orice abordare ar avea premierul britanic, Theresa May, în negocierile privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană şi a negat veridicitatea afirmaţiilor făcute într-un interviu acordat cotidianului The Sun.

Marea Britanie şi Statele Unite vor încerca să aprofundeze cooperarea după Brexit, a afirmat premierul britanic după întâlnirea pe care a avut-o la Londra cu preşedintele american, Donald Trump.

Theresa May s-a întâlnit vineri, în reşedinţa de vară de la Chequers, cu Donald Trump, aflat în vizită de lucru în Marea Britanie.

Acord comercial SUA-Marea Britanie post-Brexit

Premierul britanic a anunţat că Marea Britanie şi Statele Unite au stabilit să negocieze un acord comercial după Brexit. “Avem deja investiţii bilaterale de peste 1.000 de miliarde de dolari şi vrem să mergem mai departe. Acordul privind poziţia în negocierile cu Uniunea Europeană îmi oferă mie şi preşedintelui Donald Trump platforma pentru a ajunge la un tratat comercial ambiţios”, a spus Theresa May.

Prim-ministrul britanic i-a mulţumit președintelui Trump pentru susţinerea oferită după atacul cu neurotoxina din orăşelul britanic Salisbury, incident atribuit Rusiei, care a negat orice implicare. Am stabilit să abordăm Rusia de pe “o poziţie de forţă şi unitate” şi trebuie să contracarăm “eforturile de de subminare a sistemelor democratice”, a subliniat Theresa May, citată de BBC şi Sky News.

Trump este de acord cu abordarea Theresei May în negocierile cu UE

Preşedintele SUA a declarat la Londra că este de acord cu orice abordare ar avea premierul britanic, Theresa May, în negocierile privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, părând să se distanţeze de afirmaţiile făcute într-un interviu acordat cotidianului The Sun.

Donald Trump, a negat, ulterior, că a criticat-o pe Theresa May, premierul Marii Britanii, în interviul acordat cotidianului The Sun, numind informaţiile difuzate de tabloidul britanic drept “ştiri false”.

“Nu am avut critici la adresa primului-ministru”. Ştirea difuzată de cotidianul The Sun a fost “în generală bună”, dar nu include “chestiuni majore” pe care le-am spus despre Theresa May. “Din fericire, înregistrăm discuţiile acum, astfel că le puteţi asculta (…). Înregistrăm ceea ce discutăm cu reporterii, căci sunt ştiri false”, a spus președintele Trump.

Potrivit cotidianului The Sun, Donald Trump a criticat planul premierului Theresei May în negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit, considerând că această abordare ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite.

Trump: Imigraţia a avut efecte negative asupra Europei

Imigraţia a avut efecte negative asupra Europei, a afirmat vineri, la Londra, preşedintele SUA.

“Imigraţia a avut efecte negative pentru Europa. Schimbă cultura, este un lucru negativ”, a spus Donald Trump.

Trump despre întâlnirea cu Putin

Președintele Donald Trump a spus că va discuta cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre problema “ingerinţelor” electorale în SUA.

“Vom discuta şi despre Siria şi despre Ucraina”, a subliniat Trump, precizând că o altă temă importantă este oprirea proliferării nucleare.

Liderul de la Casa Albă susţine că Theresa May a ignorat sfaturile sale în sensul unei abordări dure în negocierile cu UE, îndreptându-se “în sens invers”.