Titus Corlățean acuzat că și-a plagiat teza de doctorat

Președintele interimar al Senatului, Titus Corlățean, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat.

Cătălin Pena, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de investigații din România, trage un semnal de alarmă pe pagina sa facebook: ”Titus Corlățean, un plagiator mai mare chiar decât prietenul lui, Ponta”.

Cătălin Pena atenționează că Titus Corlățean și-ar fi plagiat teza de doctorat în proporție de 40 la sută.

De altfel, politicienii din PSD ocupă un loc fruntaș în clasamentul tezelor de doctorat ”copy paste”, Victor Ponta bucurându-se de cea mai mare notorietate în acest sens.

Titus Corlățean, un plagiator mai mare chiar decât prietenul lui, Ponta.

”Copy paste” – un instrument de lucru pentru Titus Corlățean

Despre Titus Corlățean, actualul președinte interimar al Senatului, revista News Week, în ediția online din 30 mai 2019, publica articolul ”Titus Corlățean a plagiat pentru a ajunge conferențiar”.

”Titus Corlăţean a devenit, în 2010, conferenţiar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir cu un dosar ce conţine o carte copiată şi trei articole compilate. Corlățean a fost propus vicepremier de Viorica Dăncilă.

Pentru a ocupa o astfel de poziţie, orice candidat trebuia să îndeplinească criterii ştiinţifice stabilite de Ministerul Educaţiei și să obţină un punctaj minim. Acest punctaj se realizează pe baza articolelor, cărţilor publicate şi a conferinţelor la care a participat. Doar că, activitatea publicistică a lui Titus Corlățean nu îi permitea să strângă punctajul necesar pentru a deveni conferențiar.

Pentru a putea îndeplini, totuși, acest criteriu, Corlățean și-a autoplagiat o carte și făcut rost de încă trei articole care sunt rodul unor compilații din texte mai vechi. Corlăţean a copiat o întreagă carte de 274 de pagini, cuvânt cu cuvânt, paragraf cu paragraf, grafic cu grafic (bold cu bold), dintr-o alta pe care a publicat-o un an mai devreme.

Copy/paste la un an distanță

Paginile identice sunt în două lucrări pe care le-a publicat la un an diferenţă: „Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului” la 21 aprilie 2011 şi „Protecţia europeană şi internaţională a drepturilor omului”, în mai 2012. Comisia care a analizat dosarul său de candidat la postul de conferenţiar universitar a acordat ambelor lucrări punctaj maxim. Corlăţean a mai trecut în fişa sa de evaluare pentru poziţia de conferenţiar şi o serie de articole. În cazul a trei articole de pe listă, se observă modul în care Corlăţean jonglează cu 19 pasaje ce se regăsesc identic în cel puţin două dintre articole. Corlăţean menţionează, o singură dată, într-o singură notă de subsol, faptul că a copiat aceste pasaje. Dimensiunea pasajelor copiate (care conţin mai multe paragrafe) este de minimum o treime din pagină şi ajung până la o pagină.

Ce zice Corlățean

„Am scris toate lucrările înainte de a fi ministru. Prima carte la care faceţi referire „Executarea hotărârilor CEDO” reflectă munca mea la teza de doctorat. Cea de-a doua carte la care faceţi referire şi care se numeşte „Protecţia europeană şi internaţională a drepturilor omului” este cursul pe care îl predau studenţilor. Acest curs este format dintr-o parte de doctrină care este originală, iar a doua parte este partea de cercetare aplicată – jurisprudenţa pe care am luat-o din teza mea de doctorat. Nu aveam ce să inventez în plus. Am profitat de munca mea. Dacă nu am scris că acea carte-curs reproduce, pe partea de cercetare aplicată, teza de doctorat este o scăpare”, mi-a precizat Corlățean, în 2013, când era ministru de externe.

Un ministru prolific

Ministrul Titus Corlăţean a publicat trei cărţi într-un interval de numai două luni. Anul 2012 a fost unul prolific, deoarece a lansat două cărţi în aceeaşi zi (4 aprilie 2012). O a treia carte a fost lansată în luna mai, atunci când a şi fost instalat cabinetul Ponta, iar Corlăţean devenea ministrul Justiţiei. Corlăţean a mai scris o carte în timpul mandatului de senator şi pe care a publicat-o în aprilie 2011.”

În data de 30 mai 2019, ziarul ”România liberă” a publicat articolul ”Titus Corlăţean a devenit conferenţiar cu un dosar ce conţine o carte copiată şi trei articole compilate. Vezi pasajele identice” – articolul poate fi citit aici: https://romanialibera.ro/special/investigatii/titus-corlatean-a-devenit-conferentiar-cu-un-dosar-ce-contine-o-carte-copiata-si-trei-articole-compilate–vezi-pasajele-identice-315205