“The vast majority of water on the Earth’s surface, over 96 percent, is saline water in the oceans.”



Well that is a Big thing! Because saline solution is an electrolyte.

Can we extract electricity from the water of the Earth surface?

The answer is YES!

A non polluting way to extract electricity from sea water is by using aluminium anode and graphite cathode stuctures.

Further application

We can use magnetic amplifier devices for amplifying electrical signals, then the signal is sent through the Quantum Entanglement Energy Transfer & Communications units at the consumer (house, car, phone, sattelite etc.)

Traducere în Limba Română

„Marea majoritate a apei de pe suprafața Pământului, peste 96%, este apă salină în oceane”.

Ei bine, acesta este un lucru important! Deoarece soluția salină este un electrolit.

Putem extrage electricitatea din apa de pe suprafața Pământului?

Raspunsul este DA!

O modalitate nepoluantă de a extrage electricitatea din apa de mare este folosirea structurilor de anod (aluminiu), și catod (grafit).

Aplicații suplimentare

Putem folosi dispozitive amplificatoare magnetice pentru amplificarea semnalelor electrice, apoi semnalul este trimis prin unitățile Quantum Entanglement Energy Transfer & Communications la consumator (casă, mașină, telefon, satelit etc.)

