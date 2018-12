Tăriceanu îi dă replică lui Iohannis: Rolul băncilor e de intermediere bancară

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că şeful statului Klaus Iohannis face o confuzie cu privire la OUG privind “taxa pe lăcomie”, precizând că rolul predominant al băncilor este cel de intermediere bancară.

“Nu le-am văzut (declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis – n.r.). Când a început şedinţa (Biroului Permanent al Senatului n.r.) am observat că preşedintele făcea o declaraţie de presă înţeleg după şedinţa CSAT, dar nu am putut să văd decât câteva secunde. Am văzut că tuna şi fulgera la adresa coaliţiei şi la adresa guvernului. Cred că făcea şi o confuzie, din câte am auzit, pentru că ministrul Teodorovici a vorbit despre o taxă a lăcomiei – nu ştiu dacă este cea mai inspirată formulă”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a adăugat că în România “se întâmplă nişte fenomene paranormale”.

“Rolul băncilor este predominant de intermediere bancară. Cu alte cuvinte, băncile ar trebui ca depozitele populaţiei să fie capabile să le plaseze în economie, pentru a finanţa economia, pentru a finanţa în principal firmele sau persoanele private care doresc să-şi cumpere anumite bunuri şi a stimula economia. Constatăm însă că în România gradul de intermediere bancară este extrem de scăzut, iar băncile preferă să plaseze fondurile, depozitele pe care le au în titluri de stat care sunt remunerate practic tot din bugetul de stat, practic din taxele fiecărui contribuabil şi nu fac aceste operaţiuni de intermediere bancară. Deci băncile nu vor să facă niciun efort, să analizeze dosare, să-şi asume nişte riscuri, ci preferă să cumpere titluri de stat şi noi să le facem profit”, a conchis Tăriceanu.

Tăriceanu a precizat că ”trebuie găsită o modalitate pentru a pune băncile la treabă”.

”Să nu mai stea să aştepte să le vină bani de la bugetul de stat.”, a spus liderul ALDE.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referitor la măsurile fiscale anunţate de Guvern, că proiectul va arunca în aer economia şi nu a fost discutat cu nimeni din domeniul economic sau instituţional.

Şeful statului a solicitat Guvernului să nu meargă mai departe cu ordonanţa.

“Se introduce un nou concept, « taxa din lăcomie» – din lăcomia pesediştilor de a lua bani mai mulţi pe care îi vor gestiona aşa cum consideră dumnealor. Aceste lucruri vor da peste cap toată economia. Şi, mai grav, vor da peste cap bugetele tuturor românilor, fiindcă, în definitiv, astfel de măsuri prost gândite aduse în ultimul moment vor fi suportate şi plătite de oamenii de rând. Acest lucru nu trebuie să se întâmple şi fac apel la Guvern să se răzgândească în privinţa acestei ordonanţe, să o pună în discuţie, să o negocieze cu patronatele, cu sindicatele şi, după o analiză profundă şi discuţii, să revină cu o formă care este sustenabilă”, a afirmat Iohannis.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a spus, marţi, că, printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul doreşte să le impună băncilor o “taxă pe lăcomie”, dacă nivelul ROBOR la 3 luni şi la 6 luni aplicat creditelor este de peste 1,5%.

Mai exact, dacă nivelul ROBOR la 3 şi 6 luni este de 1,5%-1,7%, atunci băncile vor avea o taxă de 0,2% din active, iar pentru un ROBOR de peste 1,71 – 2,5% vor achita o taxă de 0,4% din active.

La un ROBOR la 3 şi 6 luni de 2,51 – 3,%, taxa pe lăcomie va fi de 0,6% din active, iar la 3,01 – 3,5%, această taxă va fi de 0,9%. Această măsură va fi inclusă într-un proiect de Ordonanţă de Guvern, care se va aplica de la începutul anului viitor.

De asemenea, taxele pentru firmele din energie şi telecom se vor majora de anul viitor, a reieşit din declaraţia făcută marţi de Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, la Guvern.