În perioada 15-18 martie 2018, România este țară invitată de onoare a unuia dintre cele mai importante târguri de carte din lume, Leipziger Buchmesse – Târgul de carte de la Leipzig. Participarea României la acest eveniment semnifică nu doar relansarea şi intensificarea legăturilor culturale româno-germane, ci şi dezvoltarea de proiecte şi colaborări pe termen lung, în toate domeniile culturale și academice. „Zoom in România” este mottoul sub care, la standul României (Hala 4, E501), în spații consacrate dezbaterilor, precum Forum Ost-SudOst și Cafe Europa, dar și în alte locații cunoscute din Leipzig, vor avea loc peste 60 de evenimente care promovează autorii români contemporani.

„Promovarea culturii române în spațiul cultural german este o activitate importantă pentru Institutul Cultural Român. Suntem prezenți aici de ani de zile, prin Institutul Cultural de la Berlin, cu film românesc, artă, cultură patrimonială, literatură, teatru, muzică, conferințe și cu alte evenimente reprezentative pentru cultura românească. Pentru noi, Târgul de carte de la Leipzig reprezintă o oportunitate excepțională de promovare a literaturii române contemporane. Am finanțat direct traducerea unor cărti publicate la edituri germane, astfel că în acest an standul României poate prezenta un număr record de apariții în limba lui Goethe ale unor creații românești. Astfel, până la debutul ediției din acest an a târgului, au apărut și continuă să apară traduceri din literatura română, într-un număr total de peste 40 de titluri. Pentru a completa oferta culturală a României ca țară invitată la târg organizăm evenimente culturale conexe în locații reprezentative din Leipzig ” a declarat Mirel Taloș, vicepreședinte ICR.

„Partea leului” revine literaturii române contemporane, cititorul german având ocazia să descopere sau să redescopere autori precum Gabriela Adameşteanu, Stefan Agopian, Lavinia Braniște, Denisa Comănescu, Rodica Drăghincescu, Florin Lăzărescu, Cătălin Mihuleac, Ioana Nicolae, Doina Ruști, Robert Serban, Iulian Tănase, Călin Torsan, Cosmin Manolache, Matei Vişniec sau Varujan Vosganian. Majoritatea evenimentelor vor fi axate pe promovarea acestor noi apariții, sprijinite în mare majoritate de Centrul Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român.

Nu lipsesc nici clasicii, în două noi traduceri: Caragiale va fi prezent cu nuvelele și schițele sale, intitulate de această dată Humbug und Variationen / „Mofturi si variațiuni”, în traducerea Evei Ruth Wemme, iar „Pădurea Spânzuraților” a lui Liviu Rebreanu va reapărea în germană, după mai bine de cincizeci de ani, de această dată în tălmăcirea scriitorului și criticului literar sas Georg Aescht.

Un alt domeniu este cel al non-ficțiunii, în care vor fi prezentate volume de istorie (Coriolan Horatiu Opreanu și Gheorghe Iacob), filozofie (Lucian Blaga), politologie (Daniel Barbu, Julia Richter, Larisa Schippel), eseuri (Andrei Cornea) și imagologie (Melinda Mitu, Sorin Mitu).

Nu în ultimul rând sunt de menționat aici antologiile de literatură română modernă, două consacrate prozei și două poeziei.

„Țin să subliniez în mod special faptul că Institutul Cultural Român nu s-a mulțumit doar cu rolul de gestionar al unor fonduri pentru finanțarea traducerilor și apariția volumelor. O problemă de perspectivă o reprezintă cultivarea unei noi generații de buni traducători din limba română în limba germană. În acest sens, reprezentanța noastră de la Berlin, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu”, derulează de mai mulți ani, în cadrul cursurilor de limba română oferite sistematic celor interesați, și un atelier de traduceri literare, singurul de acest gen din Berlin și din Germania. Un rezultat cât se poate de concret al acestui program îl reprezintă antologia, caldă încă, ieșită de sub teasc zilele trecute, de proză contemporană românească, intitulată Das Leben wie ein Tortenboden / „Viața ca un blat de tort”, apărută sub redacția a trei germaniști consacrați, unul fiind referent cultural în cadrul ICR Berlin. Elementul deosebit la acest volum îl reprezintă nu doar faptul că reunește texte aparținând unui număr de paisprezece autori români recunoscuți, care abordează cu precădere teme de actualitate din societatea românească, cât mai ales faptul că reprezintă rezultatul muncii din cadrul atelierelor de traducere organizate de către ICR Berlin între 2015 și 2017” a declarat directorul ICR Berlin, Claudiu Florian.

Respectiva antologie va fi lansată la Leipzig în cadrul Târgului de Carte pe data de 15 martie, urmând ca în decursul anului 2018 să fie prezentată în șapte orașe din spațiul germanofon: Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München și Zürich.

Participarea României la Târgul de Carte din Leipzig nu va avea doar o componentă literară, prin prezența unui număr mare de scriitori români ai momentului, ci și una interdisciplinară, prin programul conex de evenimente pe care ICR Berlin îl organizează în colaborare cu Ministerul Culturii și cu Ambasada României pe durata târgului. Un eveniment important va fi spectacolul-lectură „Granița-n raniță”, cu Hertha Müller și Ada Milea, la Schauspielhaus, din 15 martie, maratonul de poezie „Lumea privită printr-un vers” precedat de un moment de art performance susținut de Sașa Liviu Stoianovici, de la Galeria Kub, în data de 16 martie, concertul Balkan Taksim, în data de 17 martie, și masa rotundă despre viitorul traducerilor literare, în data de 18 martie.

Conceptul întregului program aparține Ministerului Culturii și Identității Naționale, în colaborare cu Ambasada României în Germania, Institutul Cultural Român de la Berlin, Târgul Internațional de Carte din Leipzig, Muzeul Național al Literaturii Române, Primăria Municipiului București, Traduki și Asociația Editorilor din România. Alți parteneri instituționali sunt Goethe-Institut Bukarest, Fundația Pro-Helvetia, Deutsches Kulturforum Östliches Europa / Potsdam, UT Connewitz, Schaubühne Lindenfels, Schauspielhaus, Gallery KUB, Ariowitsch Haus, Consulatul American din Leipzig, Consulatul Onorific al României din Leipzig, Primăria Leipzig, S. Fischer Stiftung, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig.

Cu o tradiție de peste patru secole, Leipziger Buchmesse reprezintă unul din cele mai vechi și mai mari târguri de profil din lume și unul din cele două târguri majore de carte din Germania, alături de cel de la Frankfurt. Este o platformă unanim recunoscută, de promovare a noilor apariții și de întâlnire între editori, autori, ilustratori de carte și publicul larg. Anual, statutul de invitat de onoare revine câte unei țări și unei culturi, care ajung astfel în atenția publicului german și internațional. România primește pentru a doua oară statutul de țară invitată de onoare, prima dată fiind în anul 1998.