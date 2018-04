SUA investighează Huawei

Share on Google+

Procurorii federali din New York investighează dacă societatea chineza de tehnologie Huawei Technologies Co Ltd. a incalcat sancțiunile SUA în legatură cu Iranul, potrivit unor surse care cunosc situația, informează Reuters.

Procurorii investighează presupusa expediere a produselor originare din SUA către Iran și alte țări care încalcă legile privind exporturile și sancțiunile impuse de Statele Unite, afirmă două surse Reuters sub condiția anonimatului.

Investigația a fost relatată prima dată Wall Street Journal, miercuri.

John Marzulli, purtător de cuvânt al procuraturii americane din Brooklyn, nu a confirmat și nici nu a negat existența anchetei.

Departamentul de Justiție din Washington a refuzat să comenteze.

Compania Huawei, care furnizează telefoane și echipamente de rețea de telecomunicații, a declarat că respectă “toate legile și reglementările aplicabile în zonele în care operează, inclusiv legile și reglementările aplicabile în materie de control al exporturilor și sancțiuni ale ONU, SUA și UE”.

Știrile despre investigația Departamentului de Justiție urmează unor serii de acțiuni ale SUA privind oprirea sau reducerea accesului Huawei și producătorului chinez de telefoane mobile ZTE Corp. în economia Statelor Unite pe fondul afirmațiilor că firmele chineze ar putea utiliza tehnologia pentru a-i spiona pe americani.

În februarie, senatorul Richard Burr, președintele republican al Comitetului de Informații al Senatului SUA, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la răspândirea tehnologiilor chineze în Statele Unite, pe care le-a numit “riscuri la adresa securității informațiilor și contrainformațiilor care vin preambalate ca bunurile și servicii ale anumitor furnizori țări de peste ocean“.

Senatorii republicani Marco Rubio și Tom Cotton au introdus o legislație care împiedica guvernul SUA să achiziționeze sau să închirieze echipamente de telecomunicații de la Huawei sau ZTE, menționând că întreprinderile chineze ar folosi accesul pentru a spiona oficialii SUA.

Autoritățile americane au interzis săptămâna trecută companiilor americane să vândă componente firmei ZTE timp de șapte ani, spunând că, compania chineză a încălcat un acordul privind sancțiunile impuse Iranului prin declarații false repetate – un demers care amenință să întrerupă lanțul de aprovizionare al companiei ZTE.

Interdicția ZTE este rezultatul neîndeplinirii unui acord cu Departamentul de Comerț al SUA împus anul trecut, după ce ZTE a pledat vinovat în instanța federală pentru conspirația de a încălca sancțiunile SUA prin expedierea ilegală de mărfuri și tehnologii din SUA către Iran.

În 2016, Departamentul de Comerț a făcut publice documentele care arătau încălcările făcute de ZTE și, de asemenea, a dezvăluit cum o a doua companie, identificată doar ca F7, a evitat cu succes controalele de export din SUA.

Într-o scrisoare din 2016 adresată Departamentului Comerț, zece parlamentari americani au declarat că au considerat F7 ca fiind compania Huawei, citând relatările mass-media.

În aprilie 2017, parlamentarii au trimis o altă scrisoare secretarului de comerț Wilbur Ross, solicitând ca F7 să fie identificat public și să fie complet investigat.