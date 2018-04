SUA interzic tranzacțiile cu compania chineză ZTE

Departamentul de Comerț din S.U.A. interzice companiilor americane să vândă componente producătorului de echipamente de telecomunicații din China ZTE Corp timp de șapte ani, pentru încălcarea condițiilor privind sancțiunile impuse Iranului, au declarat oficialii americani pentru Reuters.

Compania chineză, un vânzător de smartphone-uri de top din Statele Unite, a pledat anul trecut vinovat în fața instanței federale din Texas pentru conspirația de a încălca sancțiunile din S.U.A. prin transportul ilegal de mărfuri și tehnologii din S.U.A. către Iran. ATE a plătit 890 milioane de dolari în amenzi și sancțiuni, cu o pedeapsă suplimentară de 300 de milioane de dolari care ar putea fi impusă.

Ca parte a acordului, ZTE Corp din Shenzhen a promis să concedieze patru directori ai companiei și să aplice sancțiuni disciplinare pentru 35 de angajați, fie prin reducerea bonusurilor, fie prin mustrarea acestora, au declarat oficialii de la Departamentul de Comerț pentru Reuters. Dar compania chineză a recunoscut în martie că, a concediat cei patru direcori, dar nu a aplicat sancțiuni disciplinare pentru ceilalți 35 de angajați.

Douglas Jacobson, avocat de control al exporturilor, care reprezintă furnizorii pentru ZTE, a numit interdicția extrem de neobișnuită și a declarat că va afecta grav compania.

“Aceasta va fi devastatoare pentru companie, având în vedere că se bazează pe produsele și software-ul din S.U.A.”, a declarat Jacobson. “Cu siguranță, va fi foarte dificil pentru ei să producă și va avea un impact potențial semnificativ pe termen scurt și lung asupra companiei”.

ZTE a vândut dispozitive de telefoane mobile operatorilor de telefonie mobilă din SUA AT & T Inc., T-Mobile US Inc. și Sprint Corp. S-a bazat pe companii din SUA, printre care Qualcomm Inc, Microsoft Corp și Intel Corp pentru componente.

Acțiunea americană împotriva lui ZTE va continua să exacerbeze tensiunile actuale dintre Washington și Beijing privind comerțul. După ce SUA a introdus restricții la export pentru ZTE în 2016 pentru încălcările sancțiunilor impuse Iranului, Ministerul de Comerț și Ministerul Afacerilor Externe din China au criticat decizia.

O anchetă federală, derulată pe cinci ani, a constatat anul trecut că ZTE a conspirat pentru a se sustrage embargourilor impuse de SUA – a cumpărat componente din SUA pe care le-a incorporat în echipamentele ZTE și le-a transport ilegal în Iran.

ZTE, care a conceput scheme elaborate pentru a ascunde activitatea ilegală, a fost de acord să pledeze ca fiind vinovăție după ce Departamentul de Comerț a SUA a întreprins acțiuni care amenință să-i întrerupă lanțul de aprovizionare la nivel global.

Guvernul american a permis companiei accesul la piața din SUA conform acordului din 2017. Companiile americane furnizează 25% până la 30% din componentele folosite în echipamentul ZTE, care include echipamente de rețea și smartphone-uri.

Investigația guvernului SUA privind încălcările sancțiunilor din partea ZTE a urmat rapoartelor Reuters din 2012 cu privire la faptul că ZTE a semnat contracte pentru livrarea hardware și software de milioane de dolari de la unele dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie din SUA celui mai mare operator de telecomunicații din Iran.