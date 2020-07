Strategia UE-GERMANIA pentru Estul Europei: România ar putea fi vândută aproape gratis

Cozmin Gușă comentează articolul referitor la vinderea tuturor țărilor slab reprezentate, articol ce confirmă spusele sale, informează bugetul.ro.

„CIOCUL MIC SI JOC DE GLEZNE! (între timp, NOI vă buzunărim…)”- Strategia UE-GERMANIA pentru Estul Europei.

Mitsotakis, premierul Greciei, devoalează public planul ascuns prin care se pregătește preluarea IEFTINĂ SAU PE GRATIS a resurselor din țările europene SLAB REPREZENTATE și APĂRATE politic, sub paravanul Fondului de urgență pentru Relansarea Economică pregătit la BRUXELLES, și anunță că Grecia nu acceptă planul deoarece are condiții similare cu precedentul, în urma căruia GRECIA A PIERDUT MARE PARTE DIN INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ, IN FAVOAREA GERMANIEI sau altor țări „participante la împărțirea prăzii”. N-avem de ce să nu-l credem, pentru că, vorbă românească, „tot pațitu-i priceput”, dar mai ales pentru că dovezile sunt vizibile „din avion”! Continuarea articolului aici…