Stiylus universal

Sprijin mare pentru campania “stylus universal.” Google a susținut efortul de a standardiza stylusurile de pe ecranul tactil, astfel încât acestea să poată fi utilizate pe mai multe dispozitive.

Inițiativa Universal Stylus Initiative (USI) a fost lansată, în 2015, pentru a încuraja companiile să producă stylusuri care să funcționeze pe produsele companiilor concurente.

Dell, Intel, Lenovo, LG și producătorul de tablete grafice Wacom au susținut proiectul. Cu toate acestea, Apple, Microsoft și Samsung nu au fost de acord.

Un expert a sugerat marilor mărci să-și păstreze propriile stylusuri.

Stylusurile concepute pentru a lucra cu dispozitive moderne cu ecran tactil și tablete grafice conțin de obicei senzori pentru a detecta presiunea, mișcarea și orientarea vârfului stiloului.

Cu toate acestea, mulți producători de dispozitive vând un stylus propriu, care funcționează numai cu hardware-ul propriu.

USI a spus că dorește să avanseze dezvoltarea unui “stil deschis și activ”, și vrea ca stylusurile standardizate să poată:

lucra pe orice dispozitiv compatibil cu ecran tactil sau pe o tabletă grafică;

stoca setările unui utilizator, cum ar fi culoarea cernelii și grosomea liniilor, astfel încât stiloul să funcționeze la fel pe toate dispozitivele;

schimba frecvența radio instantaneu dacă sunt detectate interferențe de la alte dispozitive, astfel încât stiloul digitalsă scrie fără probleme.

“Marcile mari nu au nevoie să promoveze standard deschis, cât timp au stylusurile lor, Microsoft are Microsoft Ink, Apple are creionul Apple, iar pe Android, Samsung este lider de piata si are S-Pen.

“Nu văd de ce vor adopta un standard deschis”, a spus Stuart Miles, fondatorul site-ului de recenzie Pocket-lint.

Google a fost una dintre cele șase companii care au aderat, marți, la USI.

Sistemele Touch 3M, Lattice Semiconductor, Maxeye Smart Technologies, MyScript și Tactual Labs au semnat acordul alături de Google.