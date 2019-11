Sondaje care zăpăcesc electoratul. Cine ia măsuri?

Share on Google+

În România se întâmplă un fenomen la care nicio instituție a statului nu reacționează, nu verifică, nu ne lămurește, pe noi, electoratul. Ne referim la sondajele de opinie din timpul campaniilor electorale.

Am observat că, de câte ori apare un sondaj politic al unui firme private de sondare a opiniei publice, imediat apare un alt sondaj (realizat de o altă companie privată) pe aceeași temă politică, dar care prezintă cifre diferite.

Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, pe 30 octombrie, la o emisiune difuzată de Antena3[i], o sinteză sociologică a sondajelor publice legate de alegerile prezidențiale, furnizând următoarele date:

TURUL I

Klaus Iohannis 37-40%

Viorica Dăncilă 26-29%

Dan Barna 12-13%

Mircea Diaconu 6-7%

Theodor Paleologu 6-7%

Conform unui sondaj IMAS difuzat la Digi24[ii], la data de 31 octombrie, referitor la alegerile prezidențiale datele prezentate sunt următoarele:

TURUL I

Klaus Iohannis – 45,7%

Mircea Diaconu – 16,7%

Viorica Dăncilă – 15,1%

Dan Barna – 12,6%

Theodor Paleologu -6,9%

Kelemen Hunor – 2,9%

Care este realitatea cu privire la intenția de vot pentru alegerile prezidențiale?

V-au lămurit sondajele redate mai sus?

Opinia generală a persoanelor cu care am stat de vorbă privind scrutinele electorale este aceea că ”serviciile secrete stabilesc cine câștigă alegerile în România”. Acestă opinie am întâlnit-o îndeosebi la persoanele cu studii universitare, cu vârsta peste 35 de ani. Aceleași persoane susțin că nu are sens să meargă la vot pentru că întotdeauna iese ”cine trebuie”.

Aceasta este o parte a realității politice după 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Aceste lucruri sunt cunoscute de toată lumea care este implicată într-un fel sau altul în viața politică a țării, dar nimeni nu reacționează. Acest curent de gândire pare a fi acceptat tacit, de toată lumea, ca fiind adevărat.

În Statele Unite, sondajele de opinie pot fi realizate de către o singură casă de sondaje, desemnată în acest sens, tocmai pentru a evita manipularea electoratului și știrile fake. De ce oare, cea mi mare democrație a lumii a ales acest mod de realiza sondajele de opiniei în campaniile electorale?

Așteptăm de la membri Parlamentului României adoptarea unei legislații în domeniul sondajelor din timpul campaniilor electorale având ca model Statele Unite.

