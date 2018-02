ȘOCANT: Carnea de câine și pisică se consumă în Coreea de Sud

Share on Google+

Jocurile Olimpice de Iarnă scot în lumina reflectoarelor comerțul cu carne de câine din Coreea de Sud din care se fac preparate alimentare pentru oameni.

În timp ce Jocurile Olimpice de Iarnă urmează să fie deschise oficial pe 9 februarie, organizațiile pentru protecția animalelor atrag atenția cu privire la consumul de carne de câine și pisică di Coreea de Sud

Sportivul canadian Meagan Duhamel este rănit de gândul că un câine pe care l-a salvat anul trecut ar fi putut deveni cina unei familii.

Consumul de carne de câine este obișnuit și legal în Coreea, precum și în multe părți ale Asiei, și este în principal consumat de persoanele în vârstă. În Coreea de Sud sunt mii de restaurante care servesc mâncăruri “gaegogi” care, potrivit folclorului, au proprietăți de întărire, de medicament.

“Este că atunci când lumea urmărește Jocurile Olimpice puțin cunosc sau vorbesc despre comerțul cu carne de câine coreean”, a declarat Duhamel pentru USA Today Sports. “Există sute de ferme de carne de câine ascunse și nimeni nu vorbește despre asta ”

Potrivit The Associated Press, restaurantele “din apropierea Stadionului Olimpic” continuă să vândă preparate din carne de câine. Potrivit Societății Humane Internaționale, aproximativ 2,5 milioane de câini coreeni sunt uciși pentru carnea în fiecare an.

Guvernul coreean realizând că această problemă este sensibilă pentru străini a oferit bani restaurantelor în cazul în care întrerup preparatele din carne de câine în timpul Jocurilor și a cerut ca semnele publicitare ale preparatelor din carne de câine să fie acoperite.