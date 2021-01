Sinaia fără VACCINARE anti-COVID. Localnicii sunt trimiși la Câmpina

Sinaia, una dintre cele mai mari și mai aglomerate stațiuni turistice din România, nu asigură localnicilor vaccinarea anti-COVID. Aceștia sunt trimiși la Centrul de vaccinare din Câmpina, oraș aflat la 32 de km. De la instituția Prefectului de Prahova am aflat că nu au suficiente vaccinuri, de aceea vaccinarea se face la Câmpina.

Ce putem înțelege? Sunt vaccinuri pentru Câmpina, dar nu sunt vaccinuri pentru Sinaia.

Tot la Prefectura Prahova am întrebat cum se poate înscrie pentru vaccinare o persoană care are 75 de ani și nu are cunoștințe pentru a se înscrie online pe site-ul de vaccinare. Ni s-a spus că, poate apela la medicul de familie, iar în cazul în care nu are, poate suna pentru o programare la call center: 021 4144425. Am sunat la call center, însă, timp de o oră numărul apelat a sunat ocupat.

Concluzie: Pentru un localnic din Sinaia, ”Marea campanie de vaccinare anti-COVID” presupune să te deplasezi cu un mijloc de transport în comun, autobuz sau tren, unde te expui riscului de contaminare cu virusul COVID-19, dar asta nu ar mai conta pentru că, tocmai, mergi să-ți faci vaccinul. Înainte de a pleca spre Câmpina ar trebui să spui multe rugăciuni pentru ca Dumnezeu să te păzescă de virusul sezonier pentru care nu te-ai vaccinat și doamne ferește să faci vreo răceală banală sau un guturai! La aceasta se adaugă prețul biletului dus-întors, aproximativ 20 lei + porția de frig, fiind iarnă. La fel trebuie să procedezi și pentru rapel.

În România, țara multor fărădelegi rămase nepedepsite, nu contează o stațiune turistică ce numără 10.000 de localnici plus 5.000 de cetățeni care locuiesc temporar în casele de vacanță pe care le au la Sinaia.

Despre demisii nici nu poate fi vorba, întrucât clasei noastre politice îi lipsește cultura responsabilității și a bunului simț.

Pentru informare:

Primarul orașului Sinaia este Vlad Oprea, membru PNL.

Ministul Sănătății este Vlad Voiculescu, membru USR.