S.O.S. pentru românii exploatați în Italia

Românii sunt exploatați în Italia, dar la ministerul diasporei e liniște și pace.

The Guardian, publicația care a denunțat la nivel internațional situația românilor din sudul Italiei revine, astăzi, o nouă investigație cu titlul ”Terrible conditions: police uncover abuse and exploitation on farms in Sicily”. Dezvăluirile sunt teribile și. la final, jurnaliștii britanici trag o concluzie: nu s-a schimbat nimic de la ultimele denunțuri publice ale presei, din primăvara acestui an.

Nimic nu s-a schimbat nici după ce reprezentanții Guvernului României au descins în grup în Sicilia, promițând intervenții și susținere. Nimic. După ce subiectul a dispărut de pe primele pagini, toată lumea a uitat.

După articolele extrem de dure apărute în presa italiană și română, în legătură cu cazurile de exploatare ale cetățenilor români din Italia și Spania, Guvernul României s-a urnit și a anunțat crearea unui Task Force pentru problematica abuzurilor la care sunt expuși muncitorii români și a sclaviei moderne. Sub directa coordonare a prim-ministrului, Ministerul Românilor de Pretutindeni urmând să aibă rol de minister integrator.

Te aștepți să găsești un birou special creat, un număr verde unde să poți apela sau chiar o comisie formată din parlamentarii de diaspora împreună cu cei de la ministerul de interne și externe care să intervină imediat. Nu am găsit așa ceva… am observat însă că toți demnitarii care au ceva legături cu diaspora și-au planificat excursii în sudul Italiei.

Treaba cu exploatarea românilor e un motiv serios, nu poți să refuzi fonduri pentru așa ceva, chiar dacă dumnealor, demnitarii, nu coboară niciodată la deplasări cu clasa turistică sau cazare de minim 300 de euro pe noapte și diurnă sub un anumit standard. Din punct de vedere turistic, Sicilia e superbă.

Hai să vedem și vizitele lor…

Ministrul Andreea Păstîrnac

Între 15 și 17 martie, ministrul Andreea Păstîrnac efectuat prima vizită în Italia. Astfel, ea s-a întâlnit cu prefectul din Ragusa, Maria Cornelia Librizzi, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale din zonă, ai Ministerului de Interne, Gărzii Financiare, Carabinierilor, autorităţilor de sănătate publică, lideri ai sindicatelor şi mediului asociativ românesc şi italian, cu primarul oraşului Ragusa, Federico Piccitto.

” Impresionant”, am exclamat atunci, mai ales că delegaţia s-a deplasat în zona de exploatări agricole, ferme și sere, pentru a discuta la faţa locului cu muncitorii români.

„Aceste femei lucrează ca sclave pe câmp şi ştim că sunt şantajate să întreţină relaţii sexuale cu proprietarii fermelor şi serelor, din cauza subjugării lor psihologice. Nu este uşor să investighezi sau să opreşti acest lucru, pentru că femeilor le este, în majoritatea cazurilor, prea frică să vorbească”, a explicat comandantul carabinierilor din Sicilia, Guido Volpe… și toți au plecat acasă liniștiți și cu convingerea că exploatarea s-a oprit acolo.

Veaceslav Șaramet – Secretar de stat

La doar câteva zile de la anunțul Guvernului, tot pe post de” comandant al unității de intervenție” a fost numit secretarul de stat Veaceslav Șaramet, atunci proaspăt numit în funcție. Lăsând la o parte faptul că experiența lui în afara Republicii Moldova e minimă, spre deloc, Șaramet nu a mai deținut anterior nicio funcție de stat legată de diaspora. Singura experiență a fost una neplăcută, când a pierdut alegerile parlamentare în circumscripția 43, cea din afara țării.

În perioada 3-6 august a efectuat o vizită de lucru în Catania și Palermo, împreună cu o delegație de la ministerul românilor de pretutindeni. Adică ăsta e Task Force-ul…

În comunicate suntem anunțați că” Agenda delegației MRP include întâlniri cu români, victime ale abuzurilor, întrevederi cu oficiali locali și centrali italieni, precum și sesiuni de discuții cu reprezentanții clerului Bisericilor românești din teritoriu.

Situația românilor care lucrează în regiunea Sicilia se află într-un proces permanent de monitorizare în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care colaborează cu Ambasada României la Roma, Consulatul României la Catania și cu autoritățile centrale din România și Italia, în vederea asigurării drepturilor cetățenilor români în statul de rezidență.”

Ovidiu Iane – Secretar de stat

Recent, celălalt secretar de stat, Ovidiu Iane, al doilea comandant de” Task Force”, s-a deplasat în sudul Italiei. Un alt politician care pierduse locul de parlamentar la alegeri și fusese” distribuit” la diaspora. Dacă Șaramet nu are aproape deloc experiență, Iane este deja celebru pentru eșecul Congresului Diasporei, congres considerat o rușine cu iz de ilegalitate. Dar asta e altă treabă…

Și la el, din nou întâlniri cu oficialități italiene. Demnitarul MRP a avut întrevederi cu primarul din Cosenza, cu președintele Consiliul Comunal Cosenza, precum și cu reprezentanții Provinciei Cosenza cu competente pentru politici sociale și imigrație. Din comunicat nu reiese nimic însă, nicio strategie, plan sau proiect prin care să ne atragă atenția că pomposul Task Force intervine. Găsim însă fotografii cu câteva doamne sfioase, îmbrăcate în ii. Or fi fost din cele exploatate? Doar dumnealui știe…

Cinci deputați din Comisia pentru românii din afara țării

Ultima și cea mai” puternică intervenție” a demnitarilor români în Italia a fost vizita, la mijlocul lunii octombrie a nu mai puțin de 5 parlamentari din Comisia pentru românii din afara țării, din Camera Deputaților. Dacă la primii doi secretari au existat măcar ceva comunicate anoste, de la cei 5 fantastici nu a” răsuflat” nimic. Știm că au fost, dar ce au făcut acolo și cu cine s-au întâlnit, nu știe nimeni, nimic. Nici nu vreau să mă gândesc câți bani s-au cheltuit cu deplasarea, cazarea, diurna și alte necesități. Sigur ne-am îngrozi.

Despre Ambasada de la Roma sau Consulatele din Catania și Bari, nimic nou… acolo ți se va spune mereu că pentru ei nu se întâmplă nimic atâta timp cât nu primesc denunțuri din partea românilor. Între timp, exploatarea românilor în Italia continuă în liniște.

Articolul publicat astăzi în The Guardian:

https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/31/terrible-conditions-police – uncover-abuse-and – exploitation-on-farms-in – sicily