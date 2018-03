România prezentă la Salonul cărţii de la Paris

Share on Google+

„România, așa cum nu aţi mai citit-o“ la Salonul cărţii de la Paris.

România va fi prezentă la ediția din acest an a Livre Paris/Salonului cărții de la Paris, desfășurată între 16 și 19 martie 2018, cu un stand și cu o serie de evenimente organizate de Institutul Cultural Român. Logo-ul participării românești de anul acesta la Livre Paris este Roumanie, comme vous ne l’avez jamais lue“/ „România, așa cum nu aţi mai citit-o“.

Peste 50 de titluri recente, precum și traduceri din autori români publicate cu sprijinul Centrului Național al Cărții din cadrul ICR, vor fi prezentate la Salonul Cărții de la Paris. Programul standului prevede 22 de evenimente, la care vor participa scriitori, traducători, editori, diplomați, dintre care 15 invitați din România. Vor fi prezentate ultimele traduceri în franceză finanţate de ICR prin Centrul Naţional al Cărţii (CENNAC), precum și cărţile autorilor români publicate de edituri franceze în ultimul an: nu mai puţin de 28 titluri apărute în ultimul an în Franţa, traduceri din română sau semnate de autori români de expresie franceză.

Programul evenimentelor cuprinde anul acesta două axe tematice noi, două segmente editoriale românești puţin cunoscute în Franţa, însă cu o certă valoare competitivă pe piaţa editorială. Este vorba despre autori si ilustratori români pentru copii, formând un domeniu editorial cu o remarcabilă evoluţie în România: Cristina Andone, Victoria Patrascu, dar și Ramona Bădescu, autoare de marcă a editurii Albin Michel Jeunesse, își vor împărtăși experienţele franco-române și vor organiza, împreună cu Chloé Becqueriaux și Lénaïc Constanti, un atelier pentru copii. Un al doilea segment editorial nou pentru standul României îl constituie cel al benzii desenate românești și al literaturii române sub forma BD, cum este recentul volum de benzi desenate „Istrati, tome 1: Le vagabond“, semnat de Golo și apărut la editura Actes Sud.

Autorii unor apariţii de mare interes vor fi prezenţi la standul României, la întâlnirea cu publicul: Basarab Nicolescu și Louis Monier cu albumul Les Roumains de Paris (Éditions Michel de Maule), Doina Lemny cu recentele sale cărţi Correspondance Brancusi-Duchamp (Éditions Diletca) și Brancusi et Marthe – Ou L’histoire d’amour entre Tantan et Tonton (Fage Éditeur), precum şi Savatie Baştovoi cu romanul Les Enseignements d’une ex-prostituée à son fils, tradus de Laure Hinckel (Éditions Jacqueline Chambon).

Alte titluri notabile apărute în Franţa şi semnate de autori români, sau despre România, care se vor regăsi la standul ţării noastre sunt: Le Poids d’un ange de Eugen Uricaru, trad. Marily Le Nir (Éditions Noir sur Blanc), L’Été où maman a eu les yeux verts de Tatiana Ţîbuleac (Éditions des Syrtes), Celui qui comptait être heureux longtemps de Irina Teodorescu (Éditions Gaïa), La douce histoire du triste éléphant de Diana Adamek, trad. Rodica Baconsky și Alina Pelea (Éditions Rafael de Surtis), Philosophie et nation, Les Roumains entre question nationale et pensée occidentale au XIXème siècle de Cécile Folschweiller (Éditions Champion), Bucarest, promenades littéraires de Andreia Roman & Cécile Folschweiller (Éditions Non Lieu).

De asemenea, menţionăm şi prezentarea unor traduceri recente ale unor autori români consacraţi: Un plan mortel de Bogdan Costin (Éditions Autrement), La septième partie du monde de Cătălin Pavel (Éditions Non Lieu) şi Le siège de Vienne de Horia Ursu (XENIA Éditions), traduse de Florica Courriol, Le journal de Dracula de Marin Mincu, trad. Dominique Ilea (XENIA Éditions), Le dictateur qui ne voulait pas mourir de Bogdan Teodorescu, trad. Jean-Louis Courriol (Éditions Agullo).

Academicianul, teatrologul şi criticul de artă George Banu va dialoga duminică, 18 martie, cu Marie-Noëlle Semet, conferenţiar la Sorbonne Paris IV, în jurul volumului său, Les Portes au coeur de l’intime, după ce versiunea românească a cărții, Ușa, o geografie intimă, a fost lansată anul trecut de Editura Nemira, în colaborare cu ICR, în cadrul Festivalului Național de Teatru.

Nume importante ale literaturii şi culturii române se vor afla la standul românesc de la Livre Paris, printre aceștia numărându-se Virgil Tănase, George Banu, Dumitru Preda, Tudor Banuș, Dumitru Țepeneag, Doina Lemny, Dodo Niţă Gabriel Badea-Păun, Magda Cârneci.

La mesele rotunde organizate la Standul României vor fi prezenţi scriitori români şi străini, traducători, dar şi editori francezi precum Eugen Uricaru, Vintilă Mihăilescu, Bogdan Ghiu, Horia Ursu, Irina Teodorescu, Cătălin Pavel, Claudiu Komartin, Silvia Colfescu, Ana Antonescu, Sebastian Reichmann, Michel Carassou, Marily le Nir, Jean-Louis Courriol, Cécile Folschweiller, Nicolas Trifon, Laure Hinckel, Thierry de la Croix.

În cadrul Salonului cărţii de la Paris vor fi lansate în Franţa şi două volume dedicate lui Gellu Naum, după ce s-au sărbătorit, în 2015, 100 de ani de la nașterea poetului: Gellu Naum 100, trad. Catherine Răducanu, Luba Jurgenson și Sebastian Reichmann (Editura ICR) și La Voie du Serpent de Gellu Naum, trad. Sebastian Reichmann (Édition Non lieu). Anul acesta ICR continuă parteneriatul cu librăria LIBRIS din Braşov, care va aduce 400 de titluri la Paris.

„Prezența românească amplă la această ediție a Salonului Cărții de la Paris stă sub semnul confluenței marilor noastre proiecte din 2018: Centenarul Marii Uniri și Sezonul Franța România. Marcăm, totodată, și un sfert de secol de la aderarea țării noastre la Organizația Internațională a Francofoniei. Este un nou și bun prilej să evidențiem afinitățile cu spațiul francez, definitorii pentru cultura română modernă, și să omagiem marile personalități românești care și-au împlinit destinul în Franța. Mă gândesc, desigur, la faimoasa triadă: Emil Cioran, Eugen Ionescu și Mircea Eliade – pe care îi regăsim în fotografiile extraordinare semnate de Louis Monier, al cărui album va fi lansat, în aceste zile, la Livre Paris – dar și la mulți alți creatori remarcabili din zilele noastre. Chiar sloganul participării noastre la Livre Paris 2018 – România, așa cum nu aţi mai citit-o – parafrazează o formulă a lui Matei Vișniec, scriitor româno-francez de referință. Sunt convinsă, de asemenea, că designul special, cu un concept unitar și bine definit, al standului României de la Livre Paris 2018 nu va trece neobservat“, declară președintele ICR, doamna Liliana Țuroiu.

„Această ediție a Salonului Cărții de la Paris se va încheia, pe 19 martie, cu un eveniment de mare anvergură: concertul Voyage en Francophonie, ce va avea loc sub Înaltul Patronaj al Secretarului General al Francofoniei, Excelența Sa Doamna Michaelle Jean. Cu această ocazie, suntem onorați să anunțăm că ICR va acorda distincții de onoare unor personalități ale culturii românești și franceze, Vladimir Cosma, Viorica Cortez, George Banu, Doina Lemny, Dana Ciocârlie, Vasile Șirli, Jacques-François l’Oiseleur des Longchamps, Louis Monier și Jean-Yves Conrad, elite care prin întreaga lor activitate promovează valorile culturii țării noastre în lume“, subliniază președintele ICR.

Anul acesta, la Livre Paris 2018, Rusia este țară invitată de onoare. Aflat la cea de-a 38-a ediție, Salonul Cărții de la Paris a fost creat în 1981. În 2016, Salon du Livre a devenit Livre Paris, dedicat profesioniştilor din domeniul editorial – editori, agenţi literari, distribuitori şi vânzători de carte din Franța şi din lume, deschis totodată publicului larg. Cu un total de 1.200 de expozanți din peste 50 de ţări, cu 3.000 de autori prezenți la peste 800 evenimente și un număr estimat de 150.000 de vizitatori, salonul de la Porte de Versailles se bucură de o maximă vizibilitate în media franceze.