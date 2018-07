România Centenar: Populaţia scade drastic

Share on Google+

România în anul Centenar se confruntă cu cel mai mare dezastru demografic de până acum. Datele arată că în fiecare oră populaţia scade cu 5 români datorită plecării masive din țara – suntem pe locul doi, după Sioria- și a scăderii ratei natalității.

Rata natalității în România a scăzut sub pragul critic (de 2,1 sub care are loc scăderea populaţiei) ajungând la un minim istoric de 1,428 la care vorbim de un declin demografic în care populaţia se reduce cu cinci români în fiecare oră. Datele apar într-un proiect depus la Parlament prin care se încurajează naşterile, iar mamele să poată ieşi la pensie mai devreme.

“Dacă se menţine acelaşi ritm, în 15-20 de ani va fi pusă în dificultate atât piaţa muncii ce va rămâne fără salariaţi cât şi bugetele de sănătate şi de pensii care vor avea nevoie de sprijn tot mai mare de la bugetul de stat”, se menţionează în proiectul depus la Senat şi semnat de zeci de parlamentari.

Moldova a înregistrat în ultimii 20 de ani, o reducere la jumătate a natalităţii. În 1990, în Vaslui, se năşteau 8.377 de copii, iar în 2010 numărul acestora a ajuns la 4.464. Practic se înregistrează o prăbuşire a natalităţii cu 47%. Scăderi majore se înregistreză şi în celelalte judeţe: Botoşani (46%), Neamţ (44%), Bacău (42%) şi Galaţi 40%.

Infertilitatea este şi ea o problemă majoră. Statisticile arătă că circa 25% dintre tinerele cupluri au probleme de infertilitate.

Statul a încercat să vină cu un program naţional în acest sens. Totuşi, acesta nu prevede o sumă care să acopere integral procedura de fertilizare in vitro, mai ales dacă ea trebuie repetată.

Potrivit normelor anunţate pentru 2017-2018, numărul procedurilor decontate în cadrul acestui program este de 835, iar suma alocată este de 6.188 lei pentru o procedură, una singura fiind aprobată pentru un cuplu care se încadrează în criteriile de eligibilitate.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în martie 2018, hotărârae care prevede acordarea de vouchere în valoare de 13.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. De asemenea, proiectul prevede şi stabilirea unui buget multianual de 10.800.000 de lei, pentru perioada iunie 2018 – decembrie 2019, pentru aproximativ 1.000 de beneficiare.

Pe 14 iunie, în prima zi, s-au înscris 167 de cupluri în programul derulat de Primăria Capitalei “O şansă pentru cuplurile infertile”. Doar că acest ajutor nu poate remedia situaţia existentă la nivel naţional, iar în zona rurală rămâne şi problema legată de lipsa de diagnosticare şi tratament.

Mai sunt multe cupluri care amână naşterea unui copil din cauza problemelor economice.

Un studiu făcut public de Institutul Naţional de Statistică indică faptul că, în cel mai pesimist scenariu, în anul 2060, în România populaţia va fi de 12,5 milioane locuitori, iar varianta medie- România ar urma să aibă o populaţie rezidentă de 13,8 milioane locuitori.

Potrivit ultimelor estimări, peste cinci milioane de români sunt în străinătate. Un raport ONU subliniază că suntem pe locul doi, după Siria, în ceea ce priveşte migraţia în ultimii 10 ani.

„România nu are o evaluare serioasă a deficitului de pe piaţa forţei de muncă pe sectoare şi ocupaţii şi este departe de a avea o abordare sistematică a imigraţiei ca forţă de muncă şi tampon pentru îmbătrânirea populaţiei”, a spus, recent, Luciana Lăzărescu, de la Centrul de cercetare şi documentare în domeniul integrării imigranţilor (CDCDI), în cadrul conferinţei finale a proiectului de cercetare „Move”.

Până în prezent, nicio guvernare nu a făcut un studiu cu privire la situaţia românilor plecaţi, dar şi efectele exodului.

Niciun program de guvernare nu a abordat teme precum generaţia născută peste hotare, satele rămase goale în țară, dar unde se ridică lunar vile din banii trimişi acasă. Niciun studiu guvernamental nu a abordat problema “Sindromul Italia”.