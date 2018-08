România a pierdut 2 miliarde de euro la redevențe din cauza neactualizării prețului la gaze în 2015-2017

Darius Vâlcov, consilierul premierului pe probleme economice, a publicat, vineri, patru anexe ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Mine (ANRM) pentru a arăta banii pierduţi de stat între 2015-2017 prin neactualizarea preţului la gaze.

„Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi, avem 4 anexe. Primele trei, arata cati bani a pierdut statul in perioada 2015-2017. Ultima anexa arata cum Guvernul Dancila a stopat jaful in februarie 2018 si a incasat deja cu 117 milioane lei in plus, in doar cateva luni. Adica 30 de milioane $ in plus, in 5 luni”, a scris, vineri seară, Darius Vâlcov, pe Facebook.

Darius Vâlcov a ataşat postării şi patru documente aparţinând Agenţiei Naţionale pentru Resurse Mine (ANRM). Explicaţiile vin în contextul în care, joi, Darius Vâlcov a prezentat o notă de informare de la Agenţia Naţională pentru Resurse Mine (ANRM) în care se arată că bugetul de stat a pierdut peste două miliarde dolari, din cauza neactualizării preţului de referinţă la gazele naturale în perioada 2006-2018.

„Aşa arată un jaf de 2 miliarde $. Ce ar fi însemnat aceşti bani pentru România? Alocaţiile tuturor copiilor pentru 2 ani. Sau construcţia a 10 spitale mari, complet utilate, cu câte 600 de paturi fiecare. Sau construcţia şi dotarea a câte 3 grădiniţe în fiecare localitate din România. Sau finalizarea autostrăzii Ploieşti-Braşov”, a scris joi Darius Vâlcov, pe Facebook.

Un prim nivel al pierderilor a fost stabilit de Curtea de Conturi, în 2010, printr-o analiză care viza perioada 2006 – 2010, se arată în nota de informare transmisă lui Darius Vâlcov, consilierul pe teme economice al Vioricăi Dăncilă, de către Gigi Dragomir, preşedintele Agenţia Naţională pentru Resurse Mine (ANRM). Acesta a solicitat o evaluare privind impactul asupra bugetului de stat a neactualizării preţului la gaze naturale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Naturale, care are atribuţii în a stabili acest preţ.

„Preţul de referinţă al gazelor naturale este preţul minim admis la tranzacţiile cu gaze naturale considerat de statul român în vederea aplicării redevenţei şi valorificării acestei resurse în interesul cetăţenilor. Ultimul ordin al preşedintelui ANRM pentru aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România a fost dat în anul 2008 (O.P ANRM nr. 21/2008) prin care se stabilea nivelul de 495 RON/1000 mc. Acest ordin nu a mai fost actualizat”, se menţioneaza în nota de informare semnată de Gigi Dragomir, preşedintele ANRM.

ANRM a contestat în instanţă nivelul prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi, dar contestaţia a fost respinsă de Curtea de Apel Bucureşti în 2012 şi apoi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în 2015 printr-o sentinţă definitivă.

În 2015, Curtea de Conturi a constatat că situaţia nu a fost remediata şi a mai făcut o analiză pentru perioada 2011-2015, stabilind un nou nivel al prejudiciului la 4,67 miliarde de lei.

La această sumă, o analiză ANRM din 2018 a adăugat din perioada 2015-2018 alte aproape 976 milioane de lei, potrivit sursei citate.

„În februarie 2018, ANRM a actualizat preţul de referinţă pentru gazele naturale. Ca urmare a aplicării noului tarif de referinţă, în semestrul I al anului 2018 a avut loc o creştere a încasărilor redevenţelor cu 11,031,604.16 RON”, se mai scrie în nota citată.