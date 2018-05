Roboţi care transformă informaţiile în ştiri

Share on Google+

Un start-up media din Japonia foloseşte roboţi pentru transformarea informaţiilor în ştiri.

JX Press din Japonia este o agenţie media ce foloseşte o combinaţie de reţele de socializare şi inteligenţă artificială pentru a găsi informaţii de ultimă oră în mediul online şi a le transforma în ştiri, scrie Bloomberg.

Katsuhiro Yoneshige, fondatorul companiei de ştiri care funcţionează folosind inteligenţa articială, în vârstă de 29 de ani, spune că şi-a dat seama de situaţia periculoasă a presei japoneze în momentul în care era angajat pentru un site de ştiri al unei companii aeriene, în timpul anilor de liceu.

Pe 13 februarie, anul trecut, fratele geamăn al dictatorului nord-coreean Kim Jong-Un a fost ucis pe un aeroport din Malaezia, iar raportul Departamentul de Stat al Satelor Unite a concluzionat că a fost asasinat de un agent.

Ştirea despre moartea lui Kim Jong-Nam a fost preluată cu rapiditate în Japonia de JX Press Corp., o companie de tehnologie de ştiri înfiinţată în 2008 de Katsuhiro Yoneshige, în timpul studenţiei.

Acesta a raportat incidentul cu mai mult de o jumătate de oră mai rapid decât agenţiile mari de ştiri, reuşind să facă acest lucru chiar dacă nu are jurnalişti, cu atât mai puţin birouri internaţionale.

„NewsDigest a relatat ştirea senzaţională la 19:52, iar posturile de televiziune au preluat-o la ora 20:30”, a scris sociologul Noritoshi Furuichi pe Twitter, după rapoartele privind moartea lui Kim.

Secretul JX Press, se pare, este o combinaţie de social media şi inteligenţă artificială. Yoneshige şi echipa sa au dezvoltat un instrument, folosind maşini care învaţă, pentru a găsi ştiri de ultimă oră pe reţelele de socializare şi pentru a le transforma în ştiri, în esenţă fiind o redacţie care foloseşte ingineri.

Modalitatea pe care acest star-up o foloseşte poate fi utilazată ca studiu de caz pentru rezolvarea uneia dintre cele mai presante probleme din Japonia: lipsa acută de forţă de muncă, care se va înrăutăţi odată cu îmbătrânirea populaţiei.

JX Press de la Tokyo are în prezent 24 de angajaţi cu o vârstă medie de 29 de ani, dintre care două treimi sunt ingineri. Compania are două produse principale: abonament pe bază de ştiri de ultimă oră Fast Alert şi o aplicaţie gratuită de ştiri mobile numită NewsDigest.

Compania de ştiri din Tokyo a ajuns să fie susţinută financiar de nume mari, inclusiv gigantul media Nikkei Inc. şi fondurile de investiţii Mitsubishi UFJ Capital Co. sau CyberAgent Ventures Inc.

Clienţii săi includ mulţi dintre cei mai mari radiodifuzori din Japonia, precum NHK, TV Asahi şi Fuji Television, toţi plătind un abonament lunar pe care Yoneshige refuză să-l dezvăluie .

Koichiro Nishi, redactor şef-adjunct la TV Asahi, declară că “Fast Alert” a devenit un “instrument de must-have”, deoarece redacţia sa a început să o folosească în noiembrie 2016. Le-a permis să detecteze unele ştiri chiar înainte de departamentele de poliţie şi pompieri, în loc să aştepte în jur pentru a auzi vestea de la ei, spune el. “Este în principiu o lume de 100 de milioane de cameramani”, spune Nishi.