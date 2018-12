Reuniunea Consiliului Naţional al PSD/ Discursul lui Liviu Dragnea – VIDEO

Reuniunea Consiliului Naţional al PSD s-a desfăşurat duminică, la Palatul Parlamentului, având pe ordinea de zi validarea preşedintelui CN şi alegerea şefilor celor 24 de departamente de specialitate, constituite în oglindă cu ministerele din Guvern.

Mihai Fifor a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional, fiind aprobat, deja, într-un Comitet Executiv Naţional al PSD, ca preşedinte interimar al CN.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, în şedinţa Consiliului Naţional al PSD, că în repetate rânduri i s-a cerut României lucruri pe care alte state nu le-ar fi acceptat, inclusiv nesocotirea unor decizii ale Curţii Constituţionale.

Liviu Dragnea: România a fost acuzată de lucruri care se întâmplă şi care există peste tot în UE

“În ultima perioadă (…) poziţia României a fost în cadrul Uniunii Europene atacată şi vulnerabilizată. Ţara noastră, de fapt, a fost acuzată de lucruri care se întâmplă şi care există peste tot în Uniunea Europeană, dar peste tot, şi haideţi să discutăm despre ele. (…) Ni s-a cerut să adoptăm legi, să suspendăm legi deja adoptate de Parlament. Peste tot în Europa, parlamentele sunt suverane, reprezintă suveranitatea şi exercită suveranitatea popoarelor. Ce ni s-a spus nouă? Parlamentul României e o instituţie oarecare. Suspendaţi legile pe care le-aţi adoptat în Parlamentul României. Dar de ce? Conţin nişte prevederi care nu ne plac. Dar sunt şi în alte ţări. Da, dar la voi nu merg. Adică noi, românii, avem o problemă, avem nişte pete, să înţelegem. De asemenea, ni s-a cerut să oprim nişte proceduri legale aflate în desfăşurare. La ce se refereau? La proceduri de numire, revocare. (…) Să blocăm proceduri de numire şi revocare a procurorilor şefi.”, a spus liderul PSD.

El a adăugat că României i s-a cerut să “nesocotească” decizii ale Curţii Constituţionale sau chiar să modifice Legea Fundamentală, deşi înainte să fie adoptată, în 1991, aceasta a fost avizată de Comisia de la Veneţia. Dragnea a apreciat că în acest fel s-ar dori acordarea unor puteri sporite preşedintelui.

“Înainte să intrăm în Uniunea Europeană, în 2003, s-a completat, s-a modificat Constituţia tot cu sprijinul şi consultanţa partenerului extern, şi acum se constată că trebuie să modificăm. Dar de ce ar trebui să o modificăm? Să înţeleg ca să dăm mai multe puteri preşedintelui Iohannis. Şi când nu o să mai fie Iohannis, ce facem? Revenim şi îi dăm puteri mai mici celui care o să vină după Iohannis sau o modificăm în aşa fel, încât să spunem: Klaus Werner Iohannis, preşedinte pe viaţă în România. Să trăiască! Deci dacă nu vrem asta, atunci trebuie să luptăm”, a precizat Dragnea.

El a arătat că despre România s-a spus că “ar fi o ţară prea coruptă pentru a fi stat membru cu drepturi depline în UE” şi că în Parlamentul European a fost votată o rezoluţie “nedreaptă, în care ni se reproşează lucruri care se întâmplă peste tot”. În acest sens, liderul PSD a opinat că ţara noastră “a fost transformată în ţapul ispăşitor” al jocurilor de putere dintre familiile politice europene.

“Ce s-a spus în rezoluţia aia? Că jandarmii români au acţionat disproporţionat, cu o forţă disproporţionată împotriva unor protestatari paşnici, care dădeau foc, care o băteau pe jandarmeriţă, care distrugeau mobilierul urban. L-am auzit pe Iohannis ieri când se pregătea să meargă să o încurajeze pe doamna prim-ministru din Marea Britanie, că el are vesta galbenă în portbagaj. Şi întrebarea mea e: când a fost la Macron, i-a spus şi lui că are vesta galbenă în portbagaj? Şi că era pregătit să iasă în stradă împotriva lui? Sau acolo tace mâlc? Acolo, şi la întâlnirile pe care le are cu ceilalţi lideri europeni? Foarte bine că o încurajează pe doamna prim-ministru Theresa May. Foarte bine. Dar în aceeaşi intervenţie în care spunea că încurajează un premier britanic îi încuraja pe alţii să dea jos premierul guvernului ţării lui. Ăsta este Iohannis. În mod nedrept şi jignitor, cu complicitatea, să o spunem deschis, unor europarlamentari români, ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene”, a declarat el.

Liviu Dragnea a spus că PNDL trebuie să crească de la an la an, iar cu privire la amnistie şi graţiere a cerut liderilor PSD să acționeze oameni de stat pentru că PSD-ALDE au obligaţia să repare nedreptăţile

Guvernul va aproba până la sfârşitul anului trei proiecte majore

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat că până la finele anului Guvernul va aproba Fondul de investiţii locale, Fondul de dezvoltare a sistemului balnear şi schema de ajutor de stat pentru 1.000 de grădiniţe cu profil sportiv.

“Doamna premier de ziua ei mi-a dat o veste foarte bună, că va aproba până la sfârşitul anului cele trei proiecte majore pentru România despre care am discutat de curând: Fondul de investiţii locale de 10 miliarde de euro, Fondul de dezvoltare a sistemului balnear din România de 310 milioane pentru 31 de staţiuni balneare şi schema de ajutor de stat pentru 1.000 de grădiniţe olimpice cu profil sportiv. De abia aştept să le văd aprobate, avizate inclusiv de justiţie şi de finanţe”, a spus Dragnea, duminică, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD.

Liviu Dragnea a adăugat că anul viitor punctul de pensie va creşte la 1.265 lei, iar pensia minimă de la 640 de lei la 707 lei.

“Înainte să ne mai întrebe Iohannis dacă mai avem bani de pensii sau de salarii, veniturile bugetare au crescut cu 60 de miliarde de lei. (…) Toţi funcţionarii vor primi anual două salarii pentru cheltuielile de hrană, iar din câte ştiu aţi stabilit o majorare a sporurilor pentru cadrele didactice cu 10%”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a întrebat de ce nu este chemat pentru a fi anchetat Klaus Iohannis

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat absenţa soţiei preşedintelui Klaus Iohannis de la audierile de la Parchetul General, adresând ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, întrebarea de ce în cazul acestei anchete nu este chemat şeful statului.

“Nu am nimic cu doamna Iohannis şi vă spun foarte sincer, dar, (…) dacă oricine din această sală sau eu sau Liviu Pleşoianu şi cu mine am fi acuzaţi de ceva şi am fi chemaţi la procurori şi noi nu am merge nici prima dată, nici a doua oară? Eu sunt răcit şi Liviu are o problemă, are o vizită de făcut în Franţa. Cam ce credeţi că s-ar întâmpla cu oricare dintre dumneavoastră? Cu duba. Ce arată asta, nu numai Justiţie selectivă, tupeu, credinţa că sunt deasupra legii. Am o întrebare pentru domnul ministru Toader, nu este ultima, pe care vreau să o transmiteţi şi prietenului dumneavoastră, domnul Lazăr – cu dumnealui nu am contact direct: în Constituţia României scrie că preşedintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înaltă trădare, dar nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat, întrebarea este foarte simplă – de ce nu este chemat la anchetă preşedintele Iohannis? Din câte îmi aduc aminte, în acea plângere penală inclusiv dumnealui este chemat”, a susţinut Dragnea, duminică, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD.

El a adăugat că ministrul Justiţiei nu trebuie să dea răspunsul imediat, fiind vorba despre o temă de reflecţie.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat, duminică, social-democraţilor să depună o plângere penală pentru înaltă trădare pe numele şefului statului, Klaus Iohannis.

“Iohannis, care trădează interesele României, spune de foarte mult timp că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE. Acesta este act de trădare naţională, a intereselor naţionale ale acestei ţări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache (…) şi cu sprijinul de specialitate al domnului Toader, vă rog ca, după Anul Nou, să depuneţi acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus Dragnea, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD.

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat că PSD a fost supus, în ultimii doi ani de guvernare, celui “mai amplu” şi “bine pregătit” program împotriva formaţiunii.

“Partidul nostru a fost supus celui mai amplu (…) şi bine pregătit program anti. S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid, atât din interiorul nostru, cât şi din exteriorul nostru, atât din interiorul guvernării, cât şi din exteriorul guvernării, atât din interiorul ţării, cât şi din exteriorul ţării. Am fost trădaţi de unii pe care i-am crezut colegi şi camarazi cu noi şi care acum au fugit la alte partide, se înghesuie la un partid securist, făcut de securişti pentru securişti”, a spus Dragnea, duminică, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD

Liderul social-democrat a adăugat că PSD şi partenerii de coaliţie au fost obiectul unui “asalt permanent furibund”.

“Vorbim de un asalt permanent furibund la adresa premierului, la adresa Guvernului, la adresa partidului, la adresa mea, la adresa lui Călin, adică a celor care o dată dislocaţi, ar putea să conducă la o cădere a Guvernului, că de fapt asta este una din mizele principale. Au crezut prima dată că va fi uşor pentru ei şi că ne vom frânge singuri, au crezut că nu vom avea puterea, mintea, determinarea, curajul să punem în practică programul de guvernare votat de români. Au sperat că vom eşua în plan economic. (…) Au ieşit vreodată ei sau Iohannis să spună: ‘Domnule, am greşit, am evaluat greşit, uite ca realitatea ne contrazice?’ Nici vorbă. Bineînţeles că s-au înşelat amarnic. Avem rezultate cu care trebuie să ne mândrim, şi vreau vă spun tuturor, nu sunt de acord să aveţi vreunul, sau eu sau altcineva, să avem discursuri triumfaliste, asta era şi este obligaţia noastră, asta era şi este responsabilitatea guvernului nostru, pentru că pe baza acestor angajamente ale noastre am fost votaţi. Ceea ce am făcut noi în ăştia doi ani de zile nu este un bonus sau un cadou pentru români, este responsabilitatea şi obligaţia noastră (…) şi aşa trebuie trataţi şi următorii doi ani, când avem de pus în operă mult mai multe lucruri decât am realizat până acum”, a declarat Dragnea.

Consiliului Naţional al PSD va avea 25 de departamente de specialitate, în “oglindă” cu Guvernul, a anunţat, duminică, preşedintele acestui for, Mihai Fifor.

El a prezentat, de la tribuna reuniunii CN al PSD, departamentele de specialitate care vor activa în cadrul partidului:

– Departamentul pentru Muncă şi Justiţie Socială:

– Departamentul pentru Educaţie Naţională;

– Departamentul pentru Sănătate;

– Departamentul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

– Departamentul pentru Politici fiscal-bugetare;

– Departamentul pentru Justiţie şi Libertăţi Cetăţeneşti;

– Departamentul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

– Departamentul pentru Mediu;

– Departamentul pentru Administraţie Publică şi Dezvoltare Regională;

– Departamentul pentru Infrastructură şi Transport;

– Departamentul pentru Politică Externă;

– Departamentul pentru Afaceri Europene;

– Departamentul pentru Apărare;

– Departamentul pentru Afaceri Interne;

– Departamentul pentru Cultură şi Identitate Naţională;

– Departamentul pentru Tineret şi Sport;

– Departamentul pentru Românii de pretutindeni;

– Departamentul pentru Comunicaţii şi Societate Informaţională;

-Departamentul pentru Economie;

– Departamentul pentru Ape şi Păduri;

– Departamentul pentru Energie;

– Departamentul pentru Cercetare şi Inovare:

– Departamentul pentru Turism;

– Departamentul pentru Fonduri Europene;

– Departamentul pentru Revoluţionari şi Eroii Martiri.

Activitatea departamentelor este coordonată de un Birou de conducere format din preşedintele Consiliului Naţional al PSD, secretarul Consiliului Naţional şi preşedinţii departamentelor.