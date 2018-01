Programul de guvernare pentru diaspora: Vorbă lungă

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Îți imaginezi că citind programul de guvernare pentru diaspora vei afla despre cum vrea statul român să ajute românii care au plecat în străinătate. Te aștepți să găsești o listă a problemelor pe care le are de rezolvat și soluții concrete, speri să identifici urgențele pe care le are ministerul diasporei, să citești despre proiecte pe termen scurt sau lung, să afli despre fonduri, despre strategii, etc. Nimic din toate astea, doar vorbă lungă…

”Executivul îşi propune în Programul de guvernare actualizarea legislaţiei în domeniul politicilor pentru diaspora…”, scrie chiar la începutul pseudo programului. Dar ce să actualizezi dacă nici nu există o legislație destinată diasporei. La ce se referă oare? La câte taxe trebuie să plătească la ANAF cei plecați din țară, la trezirea acelui dezastruos Congres despre care nimeni nu mai spune nimic, la dezmorțirea Institutului Limbii Române care ar trebui să gestioneze școlile în limba română? Ce altă legislație mai există? Unde zace acea legislație care cică ar trebui actualizată?

Mai aflăm în continuare despre ”…sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din străinătate şi pentru încheierea de către autorităţile administraţiei publice locale de acorduri de înfrăţire sau cooperare şi cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii.” Asta ce înseamnă? Iar înfundăm urechile diasporei cu programe StartUp, Antreprenor, Repatriot și alte giumbușlucuri de astea? Iar ne bazăm pe niște fonduri europene care nu vor rezolva nimic din problema repatrierii? România trebuie să se schimbe, legislația trebuie modificată, nivelul de trai trebuie să crească…cam astea ar convinge românul să se întoarcă, nu iluzia unor fonduri pe care nu le va obține nimeni?

Programul de guvernare ne îmbată cu o altă gogoriță: Grupurile Interministeriale… ”În plan instituţional, Guvernul va urmări consolidarea capacităţii administrative a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în vederea unei mai bune coordonări a programelor şi proiectelor care au ca beneficiari românii de peste hotare, iar în acest sens, un rol important va reveni Grupului interinstituţional pentru românii din străinătate.” Adică un grup de funcționari de la președinție, de la guvern, de prin ministere, oameni care nu prea au ce face la biroul lor, care se vor întâlni cu câteva ONG-uri sau asociații abonate la pălăvrăgeală pe bani publici și care în final nu vor găsi soluții la nimic. Au mai fost asemenea grupuri interministeriale care în totalitate au avut aceeași menire: să nu ajute cu nimic diaspora.

Aflăm apoi despre înființarea a cinci centre culturale, dar nu știm unde, cine le va conduce, ce rol vor avea. Încă nu s-a răspuns la întrebarea cine le va conduce? Români din diaspora, dintre cei care trăiesc în străinătate și știu ce are nevoie conaționalul lui sau directori trimiși de la București, cu statut și prerogative asemănătoare unui diplomat, pe bani grei și cheltuieli enorme? Nimeni nu spune că asemenea centre nu pot substitui activitatea filialelor I.C.R. și că altă menire nu pot avea decât să organizeze chindii în ii fabricate în China și pe acorduri de stiluri muzicale dubioase.

Cireașa de pe tort e înființarea unui Muzeu al Românilor de Pretutindeni, care nimeni nu a reușit să explice la ce ar trebui. Mulți vor spune că dacă ne uităm la comunitățile din jurul granițelor, acolo vom găsi o istorie a românilor care s-au luptat pentru conservarea tradițiilor, a limbii, a obiceiului, a identității românești. Nimic mai adevărat, dar acele comunități nu reprezintă diaspora, nu reprezintă românii din străinătate. Sunt români și atât, au trăit și trăiesc de o veșnicie acolo. Nici până la ora actuală nu s-au făcut departamente in cadrul ministerului care să gestioneze separat problemele celor din comunitățile istorice și cele care s-au format în ultimii 20 de ani. Dar noi facem muzeu…

Ni se mai garantează ”exprimarea neîngrădită, de către toţi românii, a opţiunilor politice…”. Adică guvernanților le este frică să spună că ne va face posibil dreptul la vot? Puțin confuză exprimarea…

Ni se mai reamintește într-o doară că se vor înființa noi consulate. E firesc până la urmă, numărul celor care părăsesc țara e tot mai mare.

Atât, cam ăsta e programul de guvernare pentru diaspora. Ori habar nu au ce se întâmplă în afara țării ori le lipsește imaginația. Pentru că nu poți să spui unor asemenea înșiruiri de idei anoste și confuze că reprezintă un program de guvernare pentru diaspora. Rușinos!