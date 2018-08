Procurorii cer sprijin pentru identificarea unuia dintre agresorii jandarmilor

Share on Google+

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Poliţia Capitalei – Serviciul Omoruri, pentru a stabili toate circumstanţele în care au fost agresaţi cei doi jandarmi vineri seară, roagă cetăţenii să-i ajute în identificarea unui bărbat ce apare pe imaginile suprinse din acele momente.

Cei care îl recunosc sunt rugaţi să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secţie de poliţie.

Unul dintre jandarmii loviţi de către protestatari vineri seară este o femeie, care se află în prezent la Spitalul Floreasca din Capitală.

„Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (…) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (…) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.