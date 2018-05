Premierul Dăncilă s-a întâlnit astăzi cu Papa Francisc

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Premierul Viorica Dăncilă se află în vizită oficială la Vatican, fiind primită în audiență la Suveranul Pontif.

Anunțul privind plecarea la Vatican a fost făcut, joi, de premierul Viorica Dăncilă, în deschiderea ședinței de Guvern. Executivul nu a anunțat cine face parte din delegația premierului.

Potrivit comunicatului oficial al Guvernului, șeful Executivului a mulțumit Sanctității Sale pentru atenția generoasă pe care a acordat-o mereu relațiilor cu România și a exprimat speranța că Sfântul Părinte va efectua o călătorie apostolică în România.

Premierul a spus că Suveranul Pontif va veni în România la începutul anului viitor.

“Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (…) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3.

”În cursul audierii, a fost discutată și dorința de a spori prezența românească la Vatican printr-o serie de manifestări culturale, academice și religioase de înaltă ținută, având în vedere că anul acesta este unul special, în care se aniversează Centenarul creării statului român modern. Înaltul oficial român a mulțumit pentru punerea la dispoziție a Palatului Apostolic de la Castel Gandolfo pentru instalarea expoziției ”Comorile României la Vatican””, a transmis Palatul Victoria.

În plus, premierul Viorica Dăncilă a subliniat importanța aprofundării relațiilor dintre România și Vatican, inclusiv în contextul special al mandatului României la Președinția Consiliului UE, fapt ce va oferi posibilitatea transmiterii unui mesaj întregii Europe, având în vedere vocaţia ecumenică a țării noastre.

Discuțiile au evidențiat apropierea poziției România de ca a Vaticanului cu privire la consolidarea proiectului european și la rădăcinile creștine ale acestuia.

Întâlnirea a evidențiat punctele de vedere comune dintre România și Vatican privind temele de actualitate ale agendei internaționale, în special în domeniul protejării drepturilor omului și asigurării libertății religioase.