Posibilitatea revizuirii unor dosare după decizia CCR privind completele de la ÎCCJ

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache (PSD), a declarat miercuri, după ce CCR a anunţat că ÎCCJ trebuie să schimbe imediat, prin tragere la sorţi, toţi membrii completelor de 5 judecători, că nelegalitatea compunerii completelor poate fi motiv de revizuire a unor dosare.

„Până şi Înalta Curte trebuie sã respecte legea. Dacã Parlamentul în aceastã vară a stabilit un lucru, cum se compun completele, nu poate pe lângă lege un colegiu de conducere, condus la un moment dat de doamna Stanciu (…) Dacã noi am dat o lege şi am spus cã din 23 iulie acest an a intrat în vigoare şi trebuia să se constituie completele prin tragere la sorţi la ÎCCJ, nu credeţi că şi Înalta Curte ar trebui sã respecte o lege? Din câte ştiu eu, din 2014 ar fi trebuit, odată cu mica reformă, ar fi trebuit să intre în vigoare această prevedere cu tragerea la sorţi şi cu completele de cinci, pentru că altfel, aşa cum am stabilit noi la un moment dat în Codul de procedură penală, şi exista şi până acum, chiar există o cauză de revizuire a dosarelor de nelegalitatea compunerii completelor”, a declarat, miercuri, la Parlament, deputatul PSD Florin Iordache.

Întrebat dacă decizia CCR va avea influenţă asupra tuturor dosarelor judecate din 2014 şi până în prezent de completele de cinci de la Înalta Curte, Iordache a răspuns: „Aşteptăm motivarea. Dar repet, au fost o serie întreagă de români care au avut de suferit printr-o compunere nelegală”.

Chestionat ce se va întâmpla cu dosarele pe rol, social-democratul a spus că cei „nemulţumiţi” pot ataca în instanţă constituirea completului de judecată.

„Comunicatul a spus că se aplică de îndată (decizia CCR – n.r.), asta înseamnă că aceste dosare care se află pe rol acum, fără îndoială trebuie toţi cei cinci să fie traşi la sorţi, iar dosarele care au fost soluţionate, fãrã îndoialã, dau posibilitatea celor nemulţumiţi să solicite în instanţă faptul că acel complet a fost nelegal constituit”, a spus acesta..

„Noi am spus că trebuia din câte ştiu eu în 2014, toţi cei care au avut de suferit şi au avut procese în instanţă înseamnă că avocaţii dumnealor chiar nu au citit cu atenţie legea”, a adăugat Iordache.

Curtea Constituţională a României a anunţat, miercuri, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuie să schimbe imediat, prin tragere la sorţi, toţi membrii completelor de 5 judecători, ca urmare a constatării existenţei unui conflict juridic de natură constituţionnală între Parlament şi ÎCCJ. Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Pe 2 octombrie, premierul Viorica Dăncilă a sesizat CCR în legătură cu existenţa unui conflict juridic între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) cu privire la formarea completelor de cinci judecători de la instanţa supremă.

Controversele au început după ce a intrat în vigoare Legea 304/2004 de modificare a legii privind organizare judiciară. Aceasta prevede că vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedintele Secţiei Penale nu mai conduc completele de 5 judecători, ci toţi magistraţii din complet sunt traşi la sorţi.

La Înalta Curte, Colegiul de conducere a decis să se aplice doar de la 1 ianuarie 2018, în timp ce Guvernul susţine că nu este respectat forul legislativ şi deciziile acestuia.