Poluare excesivă în București. Limita maximă admisă, depășită de 12 ori

Platforma airly.eu, care măsoară indicele de calitate a aerului cu date colectate de la senzorii din rețeaua națională, și platforma aerlive.ro, rețea independentă de senzori, au raportat un nivel de poluare excesiv în București, începând de duminică seară.

Astăzi, 2 martie, a avut loc o întâlnire de urgență la Ministerul Mediului cu reprezentanții Gărzii de Mediu și Agenției de mediu.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat într-o conferință de presă că o parte din cauzele poluării au fost arderile necontrolate din județul Ilfov și București, dar că există și suspiciuni cu privire la posibile activități industriale.

În cursul nopții de duminică spre luni s-au înregistrat depășiri chiar și cu 900-1.000% peste limitele maxim admise la poluarea cu PM2,5 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni – de la arderi, de exemplu) și de aproape 800% la poluarea cu PM10 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni – de la praf sau polen).

Luni dimineață, la ora 8:00, la stația de lângă Lacul Morii, erau raportate depășiri de 754% peste limita maxim admisă pentru PM2,5 – adică de 189 de micrograme pe metrul cub – față de limita de 25 µg/m³ admisă de Organizația Mondială a Sănătății.

La PM10, senzorii înregistrau depășiri de 476% peste limita maxim admisă – adică 238 de micrograme pe metrul cub – față de limita de 50 µg/m³.

Din luna noiembrie a anului trecut, în București au fost în mod frecvent depășiri foarte mari ale nivelului de poluare noaptea și în weekend, când traficul este mai scăzut.

În cazul gazelor, depășirile peste limitele admise erau, în comparație cu particulele în suspensie, mai mici. Monoxidul de carbon (CO), dioxidul de azot (‎NO2), ozonul (O3), dioxidul de sulf (SO2), hidrocarburile și plumbul depășeau între 5 și 28% nivelul maxim de poluare.

Platforma independentă pentru măsurarea calității aerului din București aerlive.ro a raportat depășiri periculoase pentru sănătatea oamenilor. Stațiile fac măsurători la intervale fixe, de 15 minute, iar pe baza acestor măsurători se stabilesc medii orare și se calculează Indicele de Calitate a Aerului.

Aerlive.ro: La stația de pe Calea Moșilor a fost depășită de 12 ori limita maximă admisă de poluare la PM10

Platforma Aerlive.ro a anunțat luni dimineață că toate cele 11 stații au înregistrat depășiri record noaptea trecută pentru particulele PM2.5 și PM10.

„Maxima pentru PM10 a fost la ora 2.00, la stația de pe Calea Moșilor, unde s-au înregistrat 604ug/m3, adică de 12 ori mai mult decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane”, precizează sursa citată.

Valori limită pentru PM10:

50 ug/m3 – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane

40 ug/m3 – valoarea limită anuală pentru protecția sănătăţii umane

Valorile maxime înregistrate noaptea de duminică spre luni, pentru PM10:

Calea Moșilor: 604ug/m3

13 Septembrie: 314 ug/m3

Băneasa Nord: 240 ug/m3

Expoziției: 314ug/m3

Iuliu Maniu: 290ug/m3

Libertății: 363 ug/m3

Ion Mihalache: 374ug/m3

Piața Romană: 440ug/m3

Piața Sudului: 559ug/m3

Timpuri Noi: 389ug/m3

Universitate: 385ug/m3

Ce sunt particulele PM2,5 și PM10

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Ele reprezintă un grup complex de poluanți care variază în funcție de dimensiune, formă, compoziție și origine.

Particulele mai mari sunt, în general, filtrate în nas și gât și nu provoacă probleme. Particulele mai mici de aproximativ 10 micrometri, denumite PM10 și particule mai mici decât cele de 2,5 microni (PM2,5), se pot infiltra în căile respiratorii și adânc în plămâni și să provoace probleme de sănătate.

Copiii sub 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas.

Particulele de materie 2,5 – sau PM2,5 – reprezintă un tip de poluare provenit de la arderi sau cu particule al căror diametru este mai mic de 2,5 microni (0,0025 mm). PM10 reprezintă particulele al căror diametru este sub 10 microni și provine de la praf, polen sau mucegai. Pentru comparație: un fir de păr are un diametru de 50-70 de microni, iar un grănute de nisip are 90 microni.