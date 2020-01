Planul pentru pace în Orientul Mijlociu: „Ierusalimul va fi capitala nedivizată a Israelului”

Planul Trump-Netanyahu prevede suveranitatea Israelului asupra întregului Ierusalim, care va fi recunoscut drept capitala ţării, dar, spun Trump şi Netanyahu, nu va presupune şi mutarea populaţiei palestiniene din zonă.

Statutul Ierusalimului este una dintre cele mai sensibile probleme ale disputei dintre Israel şi Palestina. Timp de ani de zile, politica Statelor Unite s-a menţinut pe linia evitării declarării Ierusalimului drept capitală a Israelului fără a avea un acord de pace acceptat de ambele părţi, în condiţiile în care palestinienii consideră Ierusalimul capitala Palestinei.

„Azi Israel face un pas mare spre pace. Pacea transcende politica. În prima mea vizită externă am vizitat Ţara Sfântă. Israelul este o lumină pentru lume. Am vizitat şi Palestina şi m-am întâlnit cu preşedintele Abbas. Palestinienii au căzut în capcana terorismului şi a sărăciei. Toţi preşedinţii dinaintea mea, începând cu preşedintele Johnson (n. red. – Lyndon B. Johnson) au eşuat în a aduce pacea între Israel şi Palestina dar eu am fost ales pentru a realiza lucruri măreţe.

Ierusalimul va fi capitala nedivizată a Israelului, dar asta nu e mare lucru, pentru că am făcut asta deja şi va rămâne aşa. SUA va recunoaşte suveranitatea teritoriilor israeliene. Am vorbit cu preşedintele Abbas şi i-am explicat că teritoriile alocate noului său stat vor rămâne deschise pentru următorii patru ani pentru ca palestinienii să discute şi să negocieze cu Israelul. Domnule preşedinte Abbas, vreau să vă transmit, că dacă veţi merge pe calea păcii, vă asigur că Statele Unite vă vor fi alături. Împreună putem începe o nouă eră în Orientul Mijlociu. Unii spun că e una dintre cele mai dificile acorduri. Nu e nimic mai dificil, dar avem o obligaţie faţă de umanitate pentru a o realiza.

Acordul de azi este o oportunitate istorică pentru palestinieni pentru ca ei să îşi obţină propriul stat independent. După 70 de ani cu progrese puţine, aceasta ar putea fi ultima oportunitate pe care o au”, a declarat Donald Trump.

„Domnule preşedinte Trump, Donald, sunt onorat să fiu azi aici. Cred că ne vom aduce aminte şi de această zi peste secole, pentru că în această zi sunteţi primul preşedinte care a recunoscut teritoriile esenţiale pentru securitatea noastră şi pentru moştenirea noastră ca fiind israeliene. Aţi creat azi o cale realistă pentru o pace durabilă. Domnule Trump, sunteţi cel mai bun prieten pe care l-a avut Israelul vreodată la Casa Albă”, a spus premierul Netanyahu.

Președintele Trump a decis să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului şi să mute ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

Palestinienii au refuzat deja planul înainte ca aceste detalii să fie făcute publice.

Oficialii palestinieni spun că orice acord care nu arogă Israelului statutul de „ocupant” ar fi „escrocheria secolului”, o aluzie la denumirea informală dată de Trump şi Kushner planului: „Acordul Secolului”.