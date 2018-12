Personajul Gollum din „Stăpânul Inelelor” o parodiază pe Theresa May într-un clip viral pe internet

Celebrul personaj Gollum din trilogia de succes “Stăpânul Inelelor”, interpretat de actorul Andy Serkis, apare într-un clip în care este parodiată premierul britanic Theresa May privind planurile sale legate de Brexit, potrivit The Independent.

În clipul intitulat “LEAKED: Footage from Inside No. 10 Downing Street!” – “Scurgere de informaţii: filmare din interiorul reşedinţei din Downing Street, nr. 10”, adresa oficială din Londra a premierului britanic -, Andy Serkis apare îmbrăcat într-unul dintre celebrele costume bleumarin pentru care este cunoscută May, având o fixaţie pentru “preţiosul” acord între Marea Britanie şi Uniunea Europeană privind Brexit.

Serkis recreează o celebră scenă din filmul “Cele două turnuri/ The Two Towers” din trilogia “Stăpânul Inelelor”, în care cele două personalităţi ale personajului său, Gollum şi Sméagol, se ceartă, de data aceasta, însă, privind beneficiile Brexit pentru Marea Britanie.

“Preluăm controlul – bani, graniţe, legi, paşapoarte albastre”, spune May-Gollum, iar May-Sméagol reacţionează: “Nu, îi răneşte pe oameni, îi face mai săraci”.