PE: Timmermans solicită investigarea Protocoalelor SRI-Justiție

Controversata dezbatere din Parlamentul European de ieri, iniţiată pe tema evenimentelor de la Bucureşti, din 10 august şi a statului de drept a luat o turnură neaşteptată.

Premierul Viorica Dăncilă a cerut, public, Comisiei Europene să devoaleze sursele care au contribuit la realizarea rapoartelor MCV şi de ce în rapoarte nu se face referire la protocoalele secrete încheiate de SRI cu instituţiile din Justiţie. Prim-vicepreşedintele Comisiei, Frans Timmermans, a anunţat că solicită anchetarea acestor protocoale.

Timmermans solicită investigarea Protocoalelor

Discursul premierului Viorica Dăncilă a avut efect. Frans Timmermans a admis, la finalul şedinţei, că protocoalele secrete încheiate de SRI cu Parchetele din România reprezintă o problemă care trebuie anchetată.

“Climatul s-a deteriorat din cauza protocoalelor secrete între serviciile secrete şi instituţii din justiţie. Cer autorităţilor române să lanseze o investigaţie asupra acestor protocoale. Cerem mai multe clarificări în legătură cu procesul specific în care trebuie să fie modificate aceste legi” , a declarat Frans Timmermans.

Audierea de ieri a premierului României în Parlamentul European face parte dintr-un plan politic, iniţiat de către Grupul Verzilor şi de Grupul Conservatorilor, ambele afiliate PPE. Materialele care au stat la baza acţiunii au fost întocmite de europarlamentarii români Monica Macovei şi Cristian Preda.

Anterior şedinţei de plen, a fost întrunită, luni, o şedinţă extraordinară a Comisiei pentru Libertăţi Civile şi Justiţie (LIBE), unde prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a preluat temele respective, acuzând faptul că instituţia pe care o reprezintă este foarte îngrijorată cu privire la implementarea pachetului privind legile Justiţiei în România şi la modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. În subsidiar, Timmermans şi-a exprimat dezamăgirea cu privire la înlocuirea Laurei Kovesi de la şefia DNA.

Concret, LIBE a analizat două puncte. Primul se referă la Opinia preliminară a Comisiei de la Veneţia, din 13 iulie 2018, cu privire la modificarea legilor 303/2004, 304/2004 şi 317/2004, “care nu a fost însuşită în legislaţie”, dar şi ultimul raport MCV, din noiembrie 2017, cu privire la progresele înregistrate de România.

Decizia organizării dezbaterii în plenul Parlamentului a fost luată în unanimitate de Conferinţa Preşedinţilor PE, formată din liderii grupurilor politice şi preşedintele PE.

Dăncilă a avut un discurs fulminant

Ieri, în cele cinci minute pe care le-a avut la dispoziţie, premierul Viorica Dăncilă a prezentat plenului Parlamentului European poziţia Guvernului României în legătură cu aceste îngrijorări exprimate. „Nu am venit să dau socoteală. Am venit pentru că vă preţuiesc şi vă respect. Cer acelaşi respect pentru România din partea dumneavoastră. Întreb pentru cine vrem să construim? Pentru politicieni, pentru MCV, pentru europeni. Nu, trebuie să facem o justiţie corectă pentru cetăţeni. Justiţia trebuie să fie garanţia că legile şi drepturile cetăţeneşti sunt respectate, iar cine le încalcă va fi sancţionat. În ce fel a vorbit MCV despre încălcarea drepturilor? Nu am văzut nimic despre protocoalele secrete dintre SRI şi instituţiile din justiţie. În baza protocoalelor, milioane de români s-au aflat sub monitorizarea SRI. Asta înseamnă că acest mecanism şi-a ratat menirea pentru care a fost creat şi cer oficial să ni se spună cine a furnizat datele şi a făcut rapoartele MCV”, a declarat şeful Executivului de la Bucureşti.

Urmează un vot fără valoare juridică

Planul iniţial era acela ca împotriva României să fie votată, de către Parlamentul European, o rezoluţie cu privire la activarea articolului 7. Acest lucru ar fi însemnat retragerea dreptului României la vot în Comisia Europeană. Jocul a căzut, Parlamentul European urmând a se întruni, în prima şedinţă plenară din cursul lunii viitoare, unde se va supune la vot o simplă rezoluţie în care se va lua act sau nu cu privire la confirmarea îngrijorărilor invocate în cadrul şedinţei de ieri.

Concret, Parlamentul European va adopta o decizie strict politică, fără valoare juridică şi fără efecte reale asupra României.