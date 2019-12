Partidul Ecologist reacționează la blasfemiile deputatului USR: ”Ne arată că în USR sunt și antihriști, pe lângă neomarxiști”

Deputatul USR Iulian Bulai a scris, pe Facebook, că Iisus, a cărui naştere este sărbătorită de Crăciun, provine ”dintr-o familie foarte ciudată”, ”cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea”.

Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român, este primul politician care are curajul să îi răspundă liderului USR: ”Iulian Bulai ne arată că în USR sunt și antihriști, pe lângă neomarxiști”.

Președintele PER a declarat: ”Când spun USR, îmi amintesc faptul că au batjocorit un bătrân cardiac după ce i s-a făcut rău, au aruncat în bătrâni cu bancnote de 1 leu, nu știau sau nu înțelegeau Constituția, au condiționat intrarea la guvernare de alegerile anticipate doar ca sa nu facă parte din Guvern, de multe ori au fost aroganți iar alte ori penibili, in frunte cu liderul lor, Dan Barna, au un discurs dublu privind corectitudinea politica.

Stelian Ion îl critica pe președintele Klaus Iohannis ca numise la Interne un apropiat al lui Radu Mazăre in timp ce chiar el a fost avocatul lui Mazăre, Ana Ciceala se da ecologista deși administra o firma straina care a achiziționat păduri din România pentru exploatare, conform informațiilor apărute in presa, s-au aliat cu o entitate simbolică pentru a-l scoate din rahat pe Cioloș pentru că nu era capabil să câștige 5%, s-au înconjurat de securisto-tehnocrați, iar de aici, se pot adauga și gafele celor cu minusuri în Plus.

Au inventat “justițiarul de tip nou”, au folosit expresia “ suspiciune rezonabila cu dovezi” subliniind ca politicianul nu are aceleași drepturi ca orice cetățean, nu s-au dezis de colegii excentrici care băteau câmpii și se credeau in alte “galaxii” ( Oana Bogdan sau Mini Caramitru) și-au bătut joc de propriul electorat, s-au urcat pe valuri populiste fără sa fundamente juridice, au fugit apoi de responsabilitate.

Faptul ca nu și-au asumat de la început o identitate politica și au acționat ca niște amatori gurmanzi politic în tot acest timp, pe lângă sloganurile oficiale și neoficiale, instigatoare la ura, s-au evidențiat prin colegii lor rasiști, misogini, extremiști sau cu profunde convingeri comuniste. De curând, Iulian Bulai a gafat-o fix de Crăciun, când, în plin talent literar, a făcut o comparație idioată despre contextul nașterii Mântuitorului Isus Hristos.

Deci, pe lângă faptul că sunt neomarxisti, mai sunt și antihriști!”, conchide Dănuț Pop, președintele PER.