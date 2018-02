 Omagiu: 142 de ani de Brâncuși

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Institutul Cultural Român a găzduit luni evenimentul „Brâncuși – Duchamp – Marthe, în intimitatea atelierului din Impasse Ronsin”, prilej cu care au fost lansate albumele Brancusi et Marthe – ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton și Correspondance Brancusi – Duchamp. Cărțile au fost prezentate sub forma unei dezbateri de doctor în istoria artei, Doina Lemny, editoarea volumelor, cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă Centrul Pompidou din Paris și Cristian Robert Velescu, istoric de artă.

“Sărbătorim astăzi un spirit mare, așadar, să spunem “La mulţi ani, Constantin Brâncuşi!” Îmi doresc mult ca toți oaspeţii, prezenți în numar foarte mare în această seară, să-și aducă aminte de momentul acesta.“ a spus doamna Liliana Țuroiu, președintele ICR, în deschiderea evenimentului.

Într-o sală arhiplină, cu iubitori și admiratori ai marelui sculptor, printre care s-a aflat și ministrul Afacerilor Externe, domnul Teodor Meleșcanu, președintele ICR a menționat că lucrările editate de doamna Doina Lemny, rezultat al unei munci asiduee şi încărcate de profunzime, urmează a fi promovate de ICR și cu ocazia evenimentelor organizate în cadrul Sezonului Cultural România Franţa, dar si cu prilejul altor proiecte şi programe care promovează cultura română la cel mai înalt nivel.

La eveniment au participat secretarul de stat în Ministerul Culturii, Alexandru Pugna, secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale Ioan Ștefan Groza, rectorul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti (UNARTE) Cătălin Bălescu, Unda Popp, directorul departamentului Modă din cadrul UNARTE, Eugen Gustea, prorector UNARTE, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR), Petru Lucaci și vicepreședintele Gheorghe Dican, diplomatul Victor Micula, dar şi colaboratori de prestigiu ai ICR: artişti, jurnalişti şi admiratori ai lui Constantin Brâncuși..

Apariţia celor două volume este rezultatul unui efort colectiv încununat de recunoaştere in lumea artei.

“Volume de felul celor pe care le lansăm astăzi sunt rezultatul unei munci desfășurate cu asiduitate. Valoroase pentru istoria și înțelegerea artei, ele au, la rândul lor, și acest merit: ni-i înfățișează pe artiști ca oameni vii, in carne și oase. “ a conchis Liliana Ţuroiu.

În numele Institutului Cultural Român, doamna Liliana Țuroiu a înmânat distincţii de onoare invitaţilor Doina Lemny și Cristian Velescu

Proiecţia filmului despre viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi a prefaţat dialogul dintre cei doi invitaţi: Doina Lemny şi Cristian Velescu. Amănunte neștiute despre iubirea dintre marele sculptor român și dansatoarea elvețiană Marthe Lebherz, dar și despre prietenia acestuia cu Marcel Duchamp, precum și mărturii ”de culise” despre realizarea celor două cărți, au fost dezvăluite publicului prezent în Sala Mare a ICR.

Autoare a celor două volume, Doina Lemny este doctor în istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul Pompidou din Paris, specialistă în sculptura din prima jumătate a secolului XX. Este co-curatoare a celor şapte expoziţii tematice la Atelierul Brâncuşi din perioada 1998 – 2002.

”A fost foarte dificil să publicăm cartea, deoarece, editurile cer acordul oficial al moştenitorilor. Urmaşii Marthei erau de negăsit, iar cei ai lui Duchamp nu au acceptat. Abia anul trecut, cu ajutorul compatriotului nostru, Ionuţ Steianu, jurnalist la M6, au fost găsiţi urmaşii Marthei Lebherz, (leur tante) care au acceptat cu bucurie publicarea poveştii de dragoste dintre predecesoarea lor şi marele Brâncuşi. În ceea ce priveşte descendenţii lui Duchamp, a fost nevoie de multă muncă de convingere si curtuazie, reuşind într-un final să obţină semnătura acestora” a povestit doamna Doina Lemny.

Istoricul de artă, Cristian Velescu, a vorbit cu multă pasiune despre cele două volume, subliniind că Brâncuşi avea “nevoia şi obligaţia” să iubească, pentru a-şi hrăni creaţiile, iar iubirea lui pentru Marthe era deopotrivă imaginară şi fizică..

Seara s-a încheiat cu un concert de muzică veche românească al formaţiei Imago Mundi. Piesele interpretate fac parte din proiectul musical, Isvor (Dimitrie Cantemir: Cartea științei muzicii și Muzica tradițională românească). Artiştii au folosit instrumente vechi specifice spațiului cultural românesc din perioada lui Dimitrie Cantemir .