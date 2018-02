Nu vor plăti …

Share on Google+

Trebuie să recunosc faptul că politica și felul de a face politică în România s-a schimbat radical față de deceniul trecut: atunci manipularea era mult mai fățișă, cu comunicatori slabi sau agresivi și cu o durată limitată de acțiune. Temele erau previzibile și comportamentele și mai și.

În 2010 când s-au tăiat salariile cu 25% și a fost ridicat TVA la 24% Băsescu ne-a făcut tot pe noi vinovați pentru asta, ne-a făcut grași cocoțați pe spatele slabilor și ne-a spus că e necesitate istorico-economică. Nici o manipulare, nimic – agresiune directă, violență de limbaj și simbolică. S-a mai încercat după aia să se bage tema corupției – vezi că de fapt puteam să scăpăm de criză dacă nu eram corupți și coruptibili. Adică tot noi – cetățenii – eram de vină că elitele noastre politice își făcuseră campanii electorale și referendum cu pungi, geci, umbrele, containere și vapoare întregi de brichete și pixuri. Și n-au plătit …

Astăzi ne aflăm într-un altfel de 2010 – cresc salariile ca să scadă. E un paradox economic benefic – slabii își iau revanșa și îi vor călări pe grași. Mi-i și imaginez pe slabii din serviciile secrete (mulți și multe) cărora le-au crescut alocațiile bugetare în proporție geometrică cum îi vor călări în sfârșit pe grașii de medici rezidenți care nu mai iau bursă sau pe lectorii universitari, care vor plăti ei ca să facă plata cu ora.

Doar că acum sistemul e mult mai subtil: ne și manipulează. Adică face ceva cu banii pe care nu îi dă cetățenilor: circ. Inițial s-a încercat să se rezolve problema în sistemul Băsescu – a ieșit doamna Vasilescu și ne-a spus că suntem proști și nu înțelegem, că milioane de oameni văd cu bucurie faptul că le-a crescut salariul scăzând. Pentru că, trebuie să o spunem – da – pe hârtie salariile și câteva venituri (la slabii de polițiști sau la cei din alte organe represive) au crescut. Dar, cele mai multe venituri au scăzut, iar dacă cumva au crescut puțin această creștere este deja mâncată de inflație și de prețurile crescute la orice. Nici o creștere nu este asociată cu inflația, dar potențează spirala inflaționistă. Și asta pe fondul unei economii care crește și se dezvoltă.

Paradoxul vine din faptul că nu poți face și asistență socială și capitalism deopotrivă. Ori ei au încercat să împace și capra și varza. Acum îl cheamă pe Teodorovici – care a înțeles de multă vreme că paradoxul în economie e pernicios – să salveze ce se mai poate, iar dacă nu se poate să îl sacrifice ca fiind făptașul acestui paradox.

Văzând că declarațiile domnului Teodorovici – de bun simț, de altfel – generează și mai mari probleme atunci când ai un buget deja votat au tras la manipularea mare:

Au scos capul Statului Paralel la iveală. Să se sperie poporul și să ceară și mai multă manipulare. Eternul și odiosul Portocală precum și oribilul Onea (am văzut că poporul știe cine sunt, eu habar nu aveam, recunosc) i-au distrus viața lui Ghiță (care era bogat, deci slab) lui Voiculescu (așijderea) și altor securiști de bine (Dragomir și alții ca el). Ei, închinătorii la Kovesi, fac rău cetățeanului simplu – acel cetățean fericit când cresc prețurile și lui îi scad veniturile.

Nu neg nicio clipă autenticitatea înregistrărilor de la DNA, din contră le consider veridice și credibile. Nu am nici o simpatie pentru doamna Codruța Koveși care se ține cu dinții de o funcție pe care tocmai prin acest comportament o face de neapărat. Când oamenii se identifică cu instituțiile și își potențează la nesfârșit puterea vor duce în derizoriu tocmai funcția care le dă (sau le-a dat puterea). Agresivitatea de limbaj a doamnei Kovesi – Inculpatul fugit, Inculpata procuroare, suspectul procuror șef, condamnatul șef de partid, etc. – nu îi vor atrage nici o simpatie, ci din contră, o pun exact pe același plan cu doamna Olguța Vasilescu. Una compromite orice idee social democrată de solidaritate și echitate socială, cealaltă orice încredere în Justiția lipsită de echivoc.

Ceea ce deplâng este timingul și deci manipularea vădită – atunci când au văzut că discuțiile și temerile (tot mai reale) legate de salarii, venituri și creșterea sărăciei endemice devin tot mai puternice și mai vehemente, și când argumentele lor se dovedesc mincinoase și lipsite de substanță, liderii PSD au dat drumul la povestea dlui Cozma. Scandalul cu procurorul Negulescu este vechi și deja documentat – acesta fiind deja eliberat din funcție. Neregulile de la DNA Ploiești (Prahova) cunoscute și deplânse de toată lumea. Deci dosarul nu era nou, toate acuzele mai fuseseră puse pe masă. Dar tocmai pentru că erau cunoscute și validate cu atât aerul de teroare polițienească și judiciară devine mai credibil – iată cum oamenii slabi (că domnul Cozma n-o fi vreun gras) sunt maltratați spiritual de justiția românească, de acest stat paralel totalitar care a fost în slujba lui Băsescu și nu a intrat și în slujba noastră.

Tehnicile de manipulare ne spun clar: când vrei să faci ceva diferit abate atenția vigilenților astfel ca aceștia să se preocupe de altceva atunci când tu îți vezi de ceea ce ți-ai propus. Așa că nici PSD nu va plăti pentru propriul paradox fiscal. Ci doar cetățenii terifiați de statul paralel, în timp ce statul real le ia banii …