Noul instrument Facebook

Share on Linkedin

Share on Reddit

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Facebook va expune paginile rusești de știri false.

Facebook construiește un instrument care să permită vizualizarea paginililor șterse de Agenția de Cercetare pentru Internet din Rusia.

Facebook inițiază acest demers pentru a verifica ”like-urile” create de “actori străini” pentru a răspândi propaganda în timpul alegerilor prezidențiale din SUA.

Rețeaua de socializare a afirmat anterior că, în ultimii doi ani, aproximativ 126 de milioane de americani ar fi văzut conținuturi Facebook încărcat de agenți din Rusia.

Noul instrument de verificare va fi lansat în luna decembrie.

Se presupune că Agenția de Cercetare pentru Internet din Rusia a fost în spatele a sute de conturi Facebook, Instagram și Twitter și a postat mii de mesaje cu conținut politic.

Se presupune că multe dintre paginile Heart Of Texas, Being Patriotic and Secured Borders au fost concepute pentru a arata ca au fost create de cetatenii americani.

În noiembrie 2016, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat că a fost o “idee destul de nebună” de a sugera răspândirea dezinformării în rețelele de socializare care a influențat alegerile prezidențiale din SUA.

De atunci, compania a identificat mii de postări și reclame plătite de agenții economici din Rusia.

Acesta a fost criticat pentru că permite propagandei și știrilor false să si răspândite pe platforma Facebook, și i-a luat prea mult timp pentru a rezolva problema.

Rusia a respins în repetate rânduri acuzațiile că a încercat să influențeze ultimele alegeri prezidențiale din SUA, în care Donald Trump a învins-o pe Hillary Clinton.

“Este important ca oamenii să înțeleagă modul în care actorii străini au încercat să semene divizarea și neîncrederea folosind Facebook înainte și după alegerile din 2016”, a declarat reprezentantul Facebook într-o postare de blog.

“După ce am descoperit informații le-am împărtășit publicului și le-am furnizat anchetatorilor Congresului. De aceea construim instrumentul pe care îl anunțăm astăzi”, se arată în declarația Facebook.