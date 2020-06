NATO pe înțelesul tinerilor – volum online

Manualul “NATO pe înțelesul tinerilor” editat de o echipa de cercetători în cadrul proiectului “Youth for Understanding NATO #YFUN” implementat de think-tank-ul Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA) cu sprijinul Diviziei de Diplomatie Publica a NATO.

Volumul reprezintă un instrument util și practic pentru a explica tinerilor rolul Alianței în actualul cadru al relațiilor internaționale, și este disponibil online aici.

