Muzică: Ed Sheeran, MIRACOLUL englez

Albumul de debut a lui Ed Sheeran, precum și partea sa extinsă din 2011, care cuprinde single-uri precum “The A team” și “Lego House”, a primit discul de platină de 5 ori în Regatul Unit.

Sheeran s-a născut la 17 februarie 1991, în Halifax, Marea Britanie, dar s-a mutat în Framlingham, Suffolk din vremea copilăriei. Tatăl său este curator de artă și lector, iar mama sa a fost publicist cultural devenită, mai apoi, designer de bijuterii. Bunicii săi au fost irlandezi, iar el a fost crescut în religia romano-catolică. A cântat într-un cor local al bisericii de la vârsta de 4 ani, a învățat să cânte la chitară de la o vârstă foarte fragedă și a început să scrie cântece în timpul liceului Thomas Mills din Framlingham. Primele amintiri din copilăria sa au inclus muzica lui Van Morrison din timpul călătoriilor la Londra împreună cu părinții și participarea, la vârsta de 11 ani la un concert intim Damien Rice în Irlanda. fost acceptat ca adolescent în Teatrul Național de Tineret.

La începutul anului 2011 a lansat un album independent extins, “No. 5 Collaborations Project”, care a atras atenția unor artiști precum Elton John și Jamie Foxx. În acel an a semnat și colaborarea cu Asylum Records.

Albumul de debut a lui Ed Sheeran, precum și partea sa extinsă din 2011, care cuprinde single-uri precum “The A team” și “Lego House”, a primit discul de platină de 5 ori în Regatul Unit.

În 2012 a câștigat două premii BRIT pentru “Best British Male și British Breakthrough”. “The A team” a câștigat premiul “Ivor Novello” pentru cel mai bun cântec și versuri. În 2012 Sheeran și-a început ascensiunea spre celebritate în Statele Unite. Și-a făcut apariția ca invitat pe cel de-al patrulea album intitulat ”Red” al lui Taylor Swift și a scris piese pentru formația One Direction. “The A team” a fost nominalizată pentru piesa anului la Premiile Grammy din 2013 unde a și realizat un duet cu Elton John în timpul ceremoniei. Își va petrece mare parte din 2013 concertând în actul de deschidere al turneelor Nord Americane de promovare a albumului ”Red” a lui Taylor Swift.

Începutul carierei

Sheeran a început înregistrările în 2005, care au dus la lansarea primul său EP independent, The Orange Room EP. Sheeran a lansat de asemenea și două albume, unul autointitulat în 2006 și “Want Some?” în 2007.

S-a mutat la Londra în 2008 pentru a concerta, începând în localuri foarte mici și cântând în fiecare zi pentru o audiență care începea de la 5 persoane.

În 2008 a participat la audiții pentru seriile ITV Britannia High. De asemenea a cântat în deschidere pentru Nizlopi în Norvegia în aprilie 2008, după ce a fost unul dintre tehnicienii lor la chitară.

În 2009, Sheeran susține 312 concerte. A spus că a citit un interviu cu James Morrison care susținea că acestă avuse 200 de concerte într-un an, iar Sheeran voia să-l depășească la acest capitol. De asemenea în 2009 a lansat un alt EP, “You need me” , chiar înainte de a pleca în turneu cu Just Jack.

În februarie 2010, Sheeran a postat un video prin intermediul canalului SB.TV care a dus la primirea unei cereri din partea rapper-ului, de a a concerta în turneu împreună. De asemenea, în februarie 2010 a lansat EP sau “Loose Change” aspru criticat care a previzionat viitorul său single de debut “The A team”.

În aprilie 2010, după ce-și părăsește vechia companie de management, Sheeran a cumpărat un bilet spre Los Angeles fără nimic altceva decât o noapte de poezie. A cântat în deschiderea mai multor nopți peste tot în oraș înainte ca talentul său să fie observat la The Foxxhole de către Jamie Foxx, care a fost atât de impresionat încât i-a oferit lui Sheeran posibilitatea de a-i folosi studioul de înregistrări și de a locui în casa sa de la Hollywood pentru restul șederii sale.

Pe parcursul anului 2010, Sheeran a început să fie văzut de tot mai multă lume pe internet prin intermediul canalului YouTube, baza lui de fani crescând, primind de asemenea credite și din partea ziarului The Independent, căpitanului englez de fotbal Rio Ferdinand și a lui Elton John. Și-a lansat singur alte doua EP-uri în 2010; Ed Sheeran: Live at the Bedford și Songs I Wrote With Amy, care este o colecție de piese de dragoste pe care le-a scris în Țara Galilor alături de colega sa solistă și compozitoare Amy Wadge.

Pe 8 ianuarie 2011, Sheeran a lansat ultimul său EP independent, No. 5 Collaborations Project, oferind apariții a unor artiști precum Wiley, JME, Devlin, Sway si Ghetts. Cu acest EP, Sheeran a câștigat o atenție în masă datorată clasării pe locul 2 în chart-urile iTunes fără nicio promovare sau etichetă, reușind să vândă peste 7.000 de exemplare în prima săptămână. Trei luni mai târziu Sheeran organizează un show liber pentru fani la Barfly în Camden. Peste 1.000 de fani au venit să vadă show-ul, așa încât Sheeran a încheiat prin a cânta pentru diferite show-uri pentru a fi sigur că fiecare a văzut un concert, inclusiv un concert afară, în stradă, după ce locația s-a închis. Mai târziu, în acea lună, Sheeran a semnat cu Asylum/Atlantic Records.

Succesul european

Pe 26 aprilie Sheeran a apărut în cadrul show-ului musical televizat ”Later… with Jools Holland” unde a cântat single-ul său de debut “The A team”. 6 săptămâni mai târziu, “The A team” a fost lansat în format digital în UK. Lansarea a venit ca primul single de pe albumul studio de debut intitulat ”+”.

“The A Team” a intrat în UK Singles Chart pe locul 3, reușind să vândă peste 58000 de copii în prima săptămână. A fost apreciat ca fiind cel mai bine vândut single de debut și printre 8 cele mai bine vândute single-uri din 2011, atingând 801.000 de copii.