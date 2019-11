Meleşcanu ales preşedinte interimar al Forţei Naţionale: Suntem un partid de centru preocupat de revigorarea României

Consiliul Național al Partidului Forța Națională (PFN) a validat, sâmbătă, numirea în funcția de președinte interimar al formațiunii a lui Teodor Melescanu, președintele Senatului.

Gratiela Gavrilescu a fost aleasă în funcția de prim-vicepresedinte al PFN, iar deputatul Ștefan Băișanu – purtător de cuvânt al partidului.

Teodor Meleșcanu a declarat, cu aceasta ocazie, că PFN este un partid de centru, cu preocuparea de a contribui cu adevarat la revigorarea României, la crearea unei platforme civice și politice care să asigure progresul.

“Cu ocazia discuțiilor de astăzi au fost validate toate pozițiile de președinți județeni, la nivelul partidului, la nivelul tarii, la nivelul Bucurestiului, și avem deja o structura care se constituie dintr-un nucleu central dur, cu toți liderii judeteni si mai ales cu foarte mulți tineri care s-au alăturat partidului. Suntem un partid de centru, nu avem afilieri din niciun fel de parte, preocuparea pentru noi este de a contribui cu adevărat la revigorarea României, la crearea unei platforme civice și politice care sa asigure progresul social, economic, în favoarea românilor”, a precizat Melescanu.

Liderul PFN a adăugat că partidul său va participa la alegerile locale și parlamentare de anul viitor, mentionand ca se sprijina pe aproximativ 20% din electorat.

Teodor Meleșcanu a declarat că formațiunea Forța Națională este de centru, iar obiectivul este revigorarea României.

“Suntem un partid care avem deja stabilit obiectivul participarii la alegerile locale, de asemenea, vom participa și la alegerile parlamentare si suntem convinși ca prin ceea ce am văzut astăzi exista un sprijin foarte solid pentru aceasta formațiune politică. Din toate analizele care s-au făcut, la ora actuala exista o zona de aproximativ 20% din electorat care își dorește cu adevărat un partid național și naționalist luminat, care sa promoveze interesele României, in interior si in exterior. Avem toate documentele in regula, suntem pregatiti, acum ne concentrăm pe găsirea unor candidați pentru primarii la nivel comunal, municipal, județean și sunt convins ca vom aduce in România un alt fel de a face politica”, a susținut Meleșcanu.

Potrivit președintelui Meleșcanu, PFN nu este interesat de crearea unor dispute și nu dorește ca dezbinarea din Romania sa continue.

“Nu suntem in niciun fel interesați de crearea unor dispute, nu dorim ca dezbinarea din Romania sa continue, dimpotriva, dorim sa contribuim la adunarea tuturor celor care gandesc românește, pe care ii interesează viitorul României si din acest punct de vedere PFN este vehiculul cel mai important la ora actuala. Suntem convinsi ca vom reusi nu numai sa fidelizam un electorat anume, dar mai ales sa avem sprijinul unui electorat de aproximativ 20% pe scena politică românească”, a afirmat Meleșcanu.

La randul sau, secretarul general al partidului, Mircea Găinușe, a spus ca PFN este un “partid national si nationalist luminos”, cu reprezentare în Parlamentul României, intrucat are organizații județene în toate județele țării și în toate sectoarele Bucurestiului.

“PFN se va manifesta în spațiul public ca o forță protectoare a națiunii române față de orice abuz intern sau extern, precum și de orice manifestare antiromânească. PFN este profund atașat valorilor europene și euroatlantice, însă considerăm ca identitatea europeană nu poate fi construită de o maniera solidă și nici nu poate fi consolidată dacă nu se respecta identitățile naționale ale statelor membre in diversitatea lor”, a spus Gainușe.

Potrivit lui Teodor Meleșcanu, PFN este un partid de gândire “exclusiv românească, nu este un partid pivot, coordonat din afara țării sau de forțe oculte din interior”, relatează Agerpres.

“De aceea PFN nu trebuie asociat cu nicio formațiune politică existentă, partidul fiind centrat pe problemele țării și mai puțin pe doctrine și ideologii. Va reprezenta pentru România forța schimbării. Este un partid de gandire exclusiv românească, nu trebuie asociat niciunui partid existent. Nu este un partid de de dreapta, de stanga, nu este un partid cu doctrina neomarxista, partidul se bazează pe o platforma civica deschisa tuturor categoriilor sociale, proiectelor in interesul țării și în special tinerilor care simt românește și doresc sa traiasca într-o Românie demnă și prosperă”, a precizat secretarul general al PFN.

Melescanu: O voi susține pe doamna Dăncilă în turul doi

“Am avut mai multe discuții. Nu am ascuns niciodată faptul ca am sustinut-o pe doamna Dăncilă în primul tur și o voi susține și în turul doi al alegerilor (n.r. prezidentiale) si, din ceea ce am văzut la colegii mei, probabil ca marea lor majoritate vor urma aceasta idee”, a precizat Melescanu, la Palatul Parlamentului, după ședința Consiliului Național al PFN, unde a fost validat ca președinte interimar al partidului.

În context, Meleșcanu a spus ca a fost multumit de modul în care a fost organizat in diaspora primul tur al alegerilor prezidentiale.

“În mare masura, da și vreau sa va spun ca, din pacate, nu se prea vorbește de acest lucru (…). Din cate cunosc, nu au fost probleme deosebite, dar, în mare masura, se dovedește ca legea pe care am adoptat-o a oferit cu adevărat oamenilor din diaspora posibilitatea de a-si exprima preferințele lor electorale”, a afirmat Meleșcanu.