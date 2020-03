Mega-lovitura financiară pe baza coronavirusului

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de Drept comercial la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, afirmă într-o postare pe Facebook că “pandemia coronavirusului este fie cea mai mare farsă manipulatorie din istorie, fie cea mai buna oportunitate de a câștigă din suferința, panica și indobitocirea oamenilor”.

Piperea dă exemplul companiei Moderna, care a câştigat un miliard de dolari în două zile, după o declaraţie a unui oficial al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

“Un oficial al OMS anunță saptamana trecută ca remdesivir – vaccin in curs de aparitie al companiei americane Moderna, ar putea fi cel mai bun pariu pentru a trata cazurile de coronavirus.

Compania Moderna confirma ca are in teste pe subiecti umani acest vaccin. Apoi, a urmat un salt urias al acțiunilor listate la bursa ale companiei Moderna, de 11% intr-o zi, si de 30% in cele doua zile care au urmat de la anuntul facut de onestul si neutrul oficial al OMS, salt din care cativa insi si un numar mic de investitori institutionali castiga aproape un miliard de dolari.

Iată cateva exemple :

BlackRock , cel mai mare gestionar de active din lume, detinator al unei infinit de incalcite scheme de actionariat in mai multe companii biotech si imunologie, castig de 64,9 mil dolari;

, cel mai mare gestionar de active din lume, detinator al unei infinit de incalcite scheme de actionariat in mai multe companii biotech si imunologie, castig de 64,9 mil dolari; Fidelity , controlata de Waren Buffet, un saracacios cu 100 mld dolari avere, castig de 88,6 mil dolari;

, controlata de Waren Buffet, un saracacios cu 100 mld dolari avere, castig de 88,6 mil dolari; Vanguard , al doilea cel mai mare gestionar de active din lume, castig de 95,8 mil dolari;

, al doilea cel mai mare gestionar de active din lume, castig de 95,8 mil dolari; AstraZeneca , unul dintre cei 10 mari BigPharma globali, castig de 141 mil dolari;

, unul dintre cei 10 mari BigPharma globali, castig de 141 mil dolari; Flagship Pioneering , un fond cu capital de risc specializat in biotech si inginerie genetica, fondatorul Moderna, castig de 281,3 mil dolari;

, un fond cu capital de risc specializat in biotech si inginerie genetica, fondatorul Moderna, castig de 281,3 mil dolari; Robert S. Langer , profesor la MIT si membru in boardul Moderna, castig de 63,6 milioane dolari;

, profesor la MIT si membru in boardul Moderna, castig de 63,6 milioane dolari; Managerul Moderna, Stephan Bancel, săracul de el, a câștigat “doar” 41 milioane de dolari.

Deci, ”remdesivir” chiar a fost cel mai bun pariu, dar nu pentru pacienți, ci pentru acționarii Moderna. Niste merituosi si de oameni iubitori, de altfel.

Bursa din New York a avut, in perioada epidemiei de coronavirus (pana la pandemie declarata de seful OMS mai sunt cateva ore, cum zicea aseara Arafat), una dintre cele mai mari căderi din istorie, mă întreb dacă SEC va lua cumva atitudine contra oficialului OMS si a celor din conducerea companiei Moderna, pentru manipularea bursei si delict de inițiat.

Previzibil, nu se va lua nicio masura, pentru ca Wall Street-ul este acum mai preocupat de marea și decisiva lovitura primita de la guvernul chinez, care a reușit șahul-mat al secolului, după ce a devalorizat cu cca 2 mii de miliarde de dolari acțiunile companiilor care activează (și) in China, dar deținute de vestici, după care le-a cumparat la preturi minime, devenind, fără prea mari costuri financiare, proprietarul tuturor acestor companii, care reprezinta, practic, manufacturierii lumii.

Dar va fi greu de explicat la cursurile de economie si finante cu naiba de s-a intamplat ca indicele Dow Jones sa se fi prabusit, in timp ce o companie, una singura, a crescut in capitalizarea bursiera cu 30% in doar doua zile.

A, si sa nu uităm, obligativitatea vaccinarii este pentru imunitatea de turma, si nu pentru ultra-imbogatirea stapanilor BigPharma”, scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.