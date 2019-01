Marea Britanie va părăsi UE pe 29 MARTIE

Share on Google+

Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, a reiterat miercuri premierul britanic Theresa May, eliminând orice posibilitate ca Articolul 50 să fie prelungit, relatează site-ul cotidianului The New York Times.

The Telegraph a relatat marţi, citând trei surse anonime, că oficialii britanici şi europeni discută despre posibilitatea extinderii articolului 50 pe fondul temerilor că acordul de Brexit nu va fi finalizat până la data de 29 martie.

Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit, a declarat de asemenea că Marea Britanie intenţionează să părăsească Uniunea Europeană la 29 martie.