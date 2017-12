 Marea Britanie schimbă pașapoartele după Brexit

Share on Linkedin

Marea Britanie va înceta după Brexit să tipărească pașapoarte în actuala formă standardizată conform Uniunii Europene, a anunțat, vineri, Ministerul britanic de Interne.

Noile pașapoarte vor avea culoarea albastră și vor fi emise începând cu luna octombrie 2019.

Ministrul britanic al Imigrației, Brandon Lewis, a declarat că, după ieșirea din Uniunea Europeană, pașapoartele britanice vor reveni la aspectul “original”, un design pe fond albastru scris cu auriu, așa cum au fost înainte de aderarea Marii Britanii la UE. Pașaportul albastru cu auriu a fost proiectul de pașaport al Marii Britanii în 1921.

“Plecarea din UE ne oferă o ocazie unică de a ne restabili identitatea națională și de a crea o nouă cale pentru noi înșine în lume”, a spus el.

Pașaportul va avea caracteristici de securitate suplimentare care include tehnologia de vârf anti-fraudă, a adăugat el.

Noile pașapoarte vor fi introduse treptat pentru ca actualii posesori de pașapoarte britanice să le poată folosi până la data expirării.

După Brexit, programat în martie 2019, pașapoartele din UE vor continua să fie imprimate, dar fără cuvintele “Uniunea Europeană”.

Gordon McKee, ofițerul de presă al Partidului Laburist din Scoția, a scris: “Acest lucru însumează diviziunea generoasă nefericită a Brexit-ului. Nu am primit un ”pașaport albastru, nu am avut niciodată unul, am avut toată viața un pașaport care permitea călătorii fără viză în întreaga Europă”.