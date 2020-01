Ludovic Orban nu garantează majorarea alocaţiilor pentru copii

Ludovic Orban a declarat că alocaţiile se vor dubla în luna august dacă vor exista resursele financiare necesare, precizând că iniţiativa PSD este un demers populist.

„Şi dacă am fi vrut nu am fi putut mări alocaţiile pentru că Legea bugetului era deja publicată, intrată în vigoare, la momentul la care a fost promulgată legea de creştere a alocaţiilor (…) A venit PSD şi a dublat alocaţiile în al doilea an 2019, un demers populist, care arată ce potenţial periculos care există în Parlament. În nicio ţară civilizată din lumea asta, în care oamenii au o educaţie economică, dacă vine un partid şi promite dublarea pensiilor sau dublarea alocaţiilor, partidul acela nu este luat în serios pentru că orice om de bun simţ ştie că lucrul respectiv nu este realizabil din punct de vedere economic şi bugetat. Nu există nicăieri în lumea asta să dublezi de două ori într-un an alocaţiile pentru copii”, a spus Ludovic Orban, pentru hotnews.ro.

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru amânarea termenului de intrare în vigoare a legii care prevede dublarea alocaţiilor de stat pentru copii până la 1 august.