Locuințe invizibile

Arhitectul american Carly Coulson promovează o formă de design pe care o numește “sustenabilitatea invizibilă”. Această abordare ia principii de proiectare durabile și le încorporează într-o estetică care este minimizată.

Disappear Retreat este unul dintre modelele emblematice ale lui Coulson, care vizează ceea ce se numește “viață triplă-zero” – energie zero, deșeuri zero, apă zero.

Disappear Retreat este o casă prefabricată, cu o amprentă de doar 83 mp . Întregul design este centrat pe maximizarea caracteristicilor durabile și reducerea consumului de energie, care este ajutat de zidurile de sticlă izolate cu triplu panou cu o valoare R puternică de 32. În exterior sunt reflexive, acționând ca niște oglinzi uriașe, astfel încât întreaga unitate dispare în peisajul său.

Structura este etanșă și îndeplinește multe standarde ale Casei Pasive din întreaga lume. Nu este necesară încălzirea sau răcirea mecanică și orice alte mici solicitări de energie sunt furnizate de un sistem fotovoltaic pe unul din pereții săi de sticlă. Apa de ploaie poate fi capturată de pe acoperiș într-o unitate însoțitoare.

Trei modele sunt în prezent în curs de pregătire, fiecare fiind identică, dar cu configurații interioare diferite.

Proiectul a fost inițial anunțat la jumătatea anului 2017 cu testarea prototipului și evaluarea care urma să fie dezvăluită mai târziu în 2018. Planul este de a construi o colecție de prototipuri într-o pădure lângă Grand Marais din Minnesota, care să funcționeze ca centre de informare privind construcția durabilă, cumpărătorii să “testeze” modelele prin petrecerea unei nopți.

Este de așteptat ca DisappearRetreats să fie disponibil pentru cumpărare începând cu anul 2019. Prețul propus este în prezent între 25.000 și 45.000 de dolari, deoarece Coulson intenționează să mențină aceste modele atractive pentru toți.