Liviu Dragnea anunță DUBLAREA SUBVENȚIEI pentru tomate de la 3000 la 6000 de euro și extinderea programului la castraveți, ardei și vinete

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminică, la emisiunea Viața Satului, de la TVR, unde a fost invitat alături de ministrul agriculturii Petre Daea, dublarea subvenției pentru tomate de anul viitor de la 3000 la 6000 de euro și extinderea programului de subvenție la castraveți, ardei și vinete.

Liviu Dragnea a mai anunțat că va discuta cu Guvernul și cu Parlamentul astfel încât de anul viitor să fie eliminat impozitul pe subvenția agricolă. Liderul PSD a mai anunțat că va depune săptămâna viitoare în Parlament legea dublului standard. ”Cei are vor aduce produse proaste vor plăti ca să-i usture. Să vină cu produse de calitate superioară”, a explicat Dragnea.

Redăm mai jos cele mai relevante declarații în cadrul emisiunii:

Liviu Dragnea: Angajamentul a fost de 2 milioane de hectare irigabil, suntem în grafic. Vom continua cu Siret Bărăgan, vreo 600 de mii de hectare, o să ajungem la 3 milioane de hectare suprafață irigabilă.

Sistemul de irigații pus la punct poate să mărească producția cu 30%, cel puțin. Am discutat despre produsele care intră în România. Noi nu putem pune pe masa țării legume românești sănătoase și gustoase.

La tomate diferența era 1 la zece, unu la 15, legumicultorii nu aveau nici o șansă. Când ieșeau legumele românești, importatorii puneau prețul jos. Și atunci oamenii nu mai puneau solarii. Am început cu acest 3000 de euro pe mia de metri patrați. Acum suntem la 18 mii de legumicultori intrați în program, și numărul va crește.

Trebuie să acoperim lunile de iarnă. De la bugetul de stat vor fi plătite centralele termice pentru a asigura încălzirea în solarii. Subvenția va crește de anul viitor de la 3000 la 6000 de euro. Din cauza vremii, anul acesta se extinde perioada anul acesta până pe 15 iunie, dar nu cu 3000, ci cu 4000. Bătălia cu aceste importuri nu este ușoară.

Eu cred că cu acest program în doi ani de zile vom echilibra raportul între legumele românești și cele străine, care vor fi tot ma puține.

Eu am muncit în solar, la toate muncile câmpului când eram mic. E foarte bun programul pentru tomate, îl extindem. Dar îl vom face și pentru ardei, castraveți și vinete. Eu îi rog pe toți să se pregătească până toamnă să se integreze în program. Pentru cei care-și înființează solarii am vorbit cu ministrul Teodorovici și vom elabora curând o schemă de sprijin, credite garantate de stat, pentru cei care vor sa-și înființeze un solar.

Reporterul TVR: Un tânăr a trimis o lădiță cu legume, nu s-a mai întors în străinătate pentru că știe că are un viitor în România.

Liviu Dragnea: ”Îi transmit lui Doru că a făcut bine că s-a apucat de această afacere. Se vor dubla subvențiile pentru tomate, se extind și la celelalte legume. De ce să punem răsaduri de roșii din Olanda. Adică ce, noi nu le putem face aici?

În alte țări agricultura este foarte puternic subvenționată. Eu o să cer și guvernului, discutăm și în parlament, de la anul impozitul pe subvenție trebuie eliminat. Asta înseamnă șanse mai mari pentru a concura cum trebuie. Trebuie să înceapă să se dezvolte prelucrarea aici în România. Putem ieși din situația în care grâul nostru este dus afară și făcut biscuiți. Păi de ce să nu-l facem aici?

Nu e o luptă ușoară, și în țară avem adversari. Am vorbit ieri de produsele tradiționale. Da, va fi TVA de 5% la produsele bio și tradiționale românești. 99% dintre români preferă să mănânce românește.

Noi avem apă în această țară, nu avem ce să facem cu ea. Oriunde merg în țară sunt râuri, lacuri, bălți, pârâuri. Cum să nu folosim tot acest bazin hidrografic?

Ne uitam înainte de emisiune la sistemele de irigații. Uitați-vă cum arătau și cum arată acuma. (Notă: Liderul PSD a prezentat un catalog cu poze făcute sistemelor de irigații înainte de reabilitare și după).

La mulți le era teamă să vorbească de interesele străine. Da, domne, suntem frați în UE. Dar să nu uităm vorba românească, frate, frate, dar brânza e pe bani.

Eu sunt sigur că după ce noi dublăm subvenția la tomate o să vedeți solarii pe marginea canalului de irigație. Dacă ești leneș, totul e complicat. Primarul de aici, rar vezi oameni mai harnici ca în comuna Colibași. Aici fiecare are solar și se extind. Au ieșit din curți și se extind la teren.

Ca să nu se mai chinuie pe câmp cu generatoare, îi dăm bani să ducă curentul electric pe câmp.

Reporterul TVR: Unii pleacă, alții vin din străinătate.

Dragnea: Trebuie să măriți viteza la zona de piscicultură. Țara asta la câtă apă are, cum să mâncăm crap românesc adus din Spania? Totuși. Ungaria nu are potențialul nostru, chiar nu are, și produce mai mult pește decât România.

Petre Daea: Mulți se plâng că nu mai există pește în România. Aici am pierdut tempoul de-a lungul vremii. Sarcina noastră este foarte clară iar obiectivul de revitalizare a sistemului este obligatorie.

Dragnea: Sunt bălțile și lacurile neîngrijite, pentru că nu i-a ajutat nimeni. Mă uitam aici la subvenție, cum merge economia. Din ianuarie până în prezent, subvențiile acordate la timp înseamnă 7 miliarde de euro. N-a luat nimeni mai mult decât a luat România.

Citeam ieri pe net despre solarii și sere. Făceau apologia culturii de tomate în strat mineral, deci nu în pământ, că se obțin 50 de kg pe metru pĂtrat. De aia are gustul ăla de nimic. Pământul îți dă gust. Noi cu așa ceva nu putem fi de acord.

E o ideea la care eu nu renunț.Săptămâna viitoare voi depune în parlament legea dublului standard. Cei are vor aduce produse proaste vor plăti ca să-i usture. Să vină cu produse de calitate superioară. (După acest anunț, Dragnea a început să mănânce din legumele de pe masa studioului, organizat la Cooperativa Bio Prod din Colibași)