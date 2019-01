Leul a pierdut teren în faţa euro, dar a câştigat în faţa dolarului

Cursurile de schimb pentru euro şi dolar au avut o tendinţă de relativă stabilitate, în 2018, în ciuda creşterii pentru euro remarcată la începutul acestui an, reiese din datele afişate de Banca Naţională a României (BNR).

Cursurile valutare prezintă interes în România, ca urmare a influenţei ridicate pe care o au asupra preţurilor.

Dolarul influenţează mai mult preţurile combustibililor, preţul petrolului fiind calculat în această monedă, iar euro preţul tuturor produselor în condiţiile în care aproximativ 75% din comerţul României este cu statele UE.

De menţionat că uneori, importurile din Asia şi alte zone ale lumii pot deveni importuri din UE, dacă mărfurile intră prin porturile vestice şi relaţia comercială cu o firmă din România nu este directă.

Media anuală a cursului leu/euro a crescut cu 1,9%, anul trecut faţă anul anterior, la 4,6535 lei, reiese din datele afişate de BNR. Creşterea este de aproape 1 leu sau cu 26,4%, în ultimul deceniu. În schimb, nivelul de la finele celor doi ani sunt nesemnificative, de 4,6639 de lei, la 31 decembrie 2018, faţă de 4,6597 de lei la 29 decembrie 2017.

La începutul și sfârșitul anului 2018 au fost înregistrate niveluri ridicate, atât pe fondul contextual intern – demisia Guvernului Tudose, cât şi a celui internaţional.

Media primului trimestru din 2018 a fost de 4,6553 lei pentru un euro, cu 3% peste cea din aceeaşi perioadă a anului precedent şi cu 0,8% peste nivelul din trimestru al patrulea al anului 2017.

Media celui de-al doilea trimestru din 2018 a scăzut cu 0,7% faţă de trimestrul anterior şi a crescut cu 2,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, la 4,6521 lei.

Media celui de-al treilea trimestru a scăzut cu 0,1% faţă de perioada anterioară şi a crescut cu 1,4%, de la an la an, la 4,6468 lei. În schimb, media celui de-al patrulea trimestru a urcat cu 0,3% faţă de trimestrul anterior şi cu 0,9%, de la an la an, la 4,6597 lei.

Tendinţa trimestrială se remarcă în trendul lunar. Luna cu cea mai ridicată medie de anul trecut, de 4,6651 lei, a fost octombrie, iar cu cea mai redusă medie, de 4,6387 lei, a fost mai.

Spre deosebire de 2017, când a început o tendinţă de creştere în octombrie până la sfârșitul anului 2018, cursul leu/euro a început o tendinţă de scădere din octombrie până finalul. Această tendinţă de scădere a fost întreruptă de adoptarea amplului pachet de măsuri fiscale şi legislative introduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, care are aproape 100 de articole.

Dolarul SUA

Media anuală pentru dolar, care în România este stabilit prin paritate cu euro, a scăzut în 2018 cu 2,7% faţă de 2017, fiind de 3,9416 lei. Însă a crescut cu 56,5% (1,4 lei), în ultimul deceniu.

În 2018, ultimul curs pentru dolar a fost de 4,0736 lei, mai ridicat comparativ cu 3,8915 lei, la finele anului 2017.

Media primului trimestru al anului trecut a fost cu 10,8% sub cea din aceeaşi perioadă a anului precedent şi cu 3,5% sub trimestrul precedent, la 3,7860 lei, dar începutul de an 2017 a fost marcat de instalarea la Casa Albă a noului preşedinte Donald Trump, când dolarul s-a apreciat puternic.

În cursul anului trecut, dolarul s-a întărit, datorită majorării dobânzii cheie din SUA, ceea ce s-a văzut şi în România. Media trimestrului al doilea a fost de 3,9021 lei, o creştere cu 3% faţă de trimestrul anterior şi o scădere cu 5,7% de la an la an.

Media trimestrului al treilea a urcat cu 2,4%, atât faţă de trimestrul anterior, cât şi de la an la an, până la 3,9949 lei. Media ultimului trimestru al anului trecut a fost de 4,0835 lei, cu 2,2% peste trimestrul anterior şi 4% mai mult de la an la an.

Luna cu cea mai ridicată medie de anul trecut, de 4,1028 lei, a fost noiembrie, iar cu cea mai redusă medie, 3,7675 lei, a fost februarie.

Spre deosebire de euro, dolarul a încheiat 2018 pe o tendinţă de scădere, precum la finele anului anterior.

Începutul anului 2019

Tendinţele anuale sunt uşor dezechilibrate, în prezent. La data de 18 decembrie, marţi, cursul de schimb leu/euro a fost stabilit la 4,6478 lei, în scădere de la 4,6550 lei, luni. Numai că în seara acelei zile, Executivul, prin vocea ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat un amplu pachet de modificări fiscale şi legislative. A doua zi, cursul leu/euro a urcat la 4,6571 lei. În zilele următoare, situaţia s-a calmat pe măsură ce întreg mediul de afaceri a ripostat la avanlanşa de modificări anunţată pentru începutul acestui an.

În schimb, în ultima zi a anului trecut, luni, 31 decembrie, cursul leu/euro a fost stabilit la 4,6639 lei, în creştere de la 4,6581 lei de vineri, 28 decembrie. Majorarea s-a făcut în condiţiile în care sâmbătă 29 decembrie a fost publicată, în Monitorul Oficial, OUG nr. 114/2018, prin care au fost introduse numeroasele modificări anunţate, de la taxa pe activele financiare ale băncilor până la majorarea unor taxe pentru firmele din telecom şi energie, precum şi importante schimbări pentru Pilonul II de pensii.

Euro a rămas pe creştere la începutul acestui an, iar în ultima săptămâna a depăşit noi minime istorice, încheind săptămâna la 4,6782 lei, cu 0,65% peste nivelul din 18 decembrie 2018.

Cursul valutar pentru dolar este pe o tendinţă de stabilitate spre scădere, invers faţă de trendul internaţional care este de apreciere în raport cu euro, de la mijlocul lunii decembrie.

Euro este mai puternic afectat de incertitudinile privind Brexitul şi de evoluţia zonei euro decât dolarul de disputa privind zidul de la graniţa cu Mexicul, din cauza căruia administraţia americană este la un pas să îi declare şomeri, din punct de vedere tehnic, pe toţi bugetarii. Vineri cursul leu/dolar a fost stabilit la 4,0586 lei, în scădere cu 0,6% faţă de nivelul de la 18 decembrie 2018.